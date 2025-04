Sezóna medvedieho cesnaku je v plnom prúde. Pyco z neho za 10 minút dokáže vykúzliť chutné a zdravé pesto

Je plný vitamínov, chráni pred chrípkou aj prechladnutím a dá sa použiť do šalátov, polievok, nátierok aj do prívarkov. Medvedí cesnak nevyniká len priaznivými účinkami na zdravie človeka, je tiež výnimočne chutný a od marca do mája sa dá nazbierať takmer na každom rohu. Práve na začiatku jari je podľa odborníkov ideálny čas na to, aby sme ho zaradili do svojich jedálničkov.

Zdravé pesto

Časť nazbieraných lístkov si môžete zamraziť, zvyšok nechať v chladničke a jesť v surovom stave, alebo si z medvedieho cesnaku dokážete pripraviť chutné a zdravé pesto. Podobný prístup zvolil aj bývalý moderátor Martin Pyco Rausch, ktorý sa v ostatnom čase fanúšikom prihovára najmä prostredníctvom sociálnych sietí.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslav Košírer

Mnohých pravidelne inšpiruje svojimi receptami a jeden z nich venoval aj príprave farebného pesta, ktoré budete mať hotové už za desať minút a použijete pri tom len minimum ingrediencií. „Sezóna je v plnom prúde, takže verím, že recept príde vhod,“ odkázal svojmu publiku.

Pesto z medvedieho cesnaku podľa Pyca: