Tvárila sa, že je ok, po nociach plakala. Miška z MasterChefa v lásku uverila až pri jedákovi Milanovi

„Môj život sa občas zdal skôr ako slušný horor, romantická dráma, čierna komédia a niekedy zas ako nekonečná telenovela,“ píše vo svojej knihe Stratená, nájdená Michaela Králiková, keď si spomenie na muky, ktoré v manželstve roky prežívala. Zdalo sa, že úspešnej kuchárke sa po účasti v talentovej šou o varení črtá skvelá budúcnosť, no doma to nebolo vôbec ružové.

Navonok sa síce tvárila, že je v pohode a šťastná, celé večery však preplakala. Napokon v sebe našla posledné zvyšky síl na to, aby z nefungujúceho vzťahu odišla a podala žiadosť o rozvod. Niet divu, že potom už na lásku neverila a dokonca ju ani nechcela. Šťastie a to, čo predtým nepoznala, našla opäť pri architektovi Milanovi, ktorý jej do života priniesol veľa nehy a kopu smiechu.

Foto: TASR - Jozef Poliak

Nezabudne na vylizovanie hrncov

Michaela Králiková sa narodila v roku 1985 a pochádza z Trenčína. Už ako malé dievčatko vraj rada cestovala, ochutnávala a spoznávala nové kultúry a jej mama s láskou spomína na to, ako Michaela chcela mať vlastný hotel.

Vo všetkom, čo robí, ju podľa vlastných slov výrazne ovplyvnila rodina. „Vyrástla som s mamou a babkou na dedine pri Trenčíne, ktoré ma obe inšpirovali k láskavému prístupu k ľudom, zvieratám aj k prírode. Nikdy nezabudnem na oberanie mandeliniek z domácich zemiakov, na hrubé krajce chleba s bravčovou masťou a čerstvou pažítkou ‚u dedka na briežku‘, ani na vylizovanie hrncov od domáceho marhuľového džemu,“ spomína Michaela na svojej webovej stránke.

Dlhý kus cesty

Pôvodne vyštudovala teológiu, no známou sa stala vďaka niečomu inému. V roku 2012 sa totiž zúčastnila česko-slovenskej televíznej šou Masterchef. Po súťaži potom vydala kuchársku knihu Moje obľúbené recepty, viedla kurzy varenia, účinkovala v reklamných kampaniach a hosťovala v televíznych reláciách. Dnes sa venuje najmä školeniam, kurzom a prednáškam na témy duševného zdravia, osobnostného rozvoja a podnikania.

Od účasti v známej kulinárskej šou Michaela Králiková prešla dlhý kus cesty. Úspešnej kuchárke sa budúcnosť a kariéra po zúčastnení v Masterchefovi javila viac než ružovo, no doma za zatvorenými dverami zažívala peklo. „Tento príbeh nie je len môj. Je to príbeh každej ženy. Vnímam to ako poslanie, pomáhať ženám uveriť, že sú silné, že nemusia zostávať v chorých vzťahoch,“ povedala v minulosti v rozhovore pre Nový Čas.

Celé večery preplakala