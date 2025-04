Odišla jej platonická láska. Jiřina Bohdalová venovala svojmu dlhoročnému hereckému kolegovi dojímavé slová

Napriek tomu, že osudovou láskou Jiřiny Bohdalovej bol nepochybne jej bývalý manžel, dnes už nebohý herec Radek Brzobohatý, podľa informácií denníka Aha! zrejme platonicky a tajne milovala aj iného muža. A jeho nedávna smrť ju veľmi zasiahla.

Keď ich opustil, plakala

Legenda českej kinematografie bola 12 rokov v manželskom zväzku s hercom Radkom Brzobohatým a rozchod s ním niesla ťažko.

„Mamička plakala v živote snáď iba raz alebo dvakrát. Prvýkrát, keď zomrela jej mamička, moja babulinka. A potom, keď sa s nami rozišiel Radek Brzobohatý. Prišiel k nám, keď som mala deväť, to si ma mama práve vzala k sebe. Od tej doby s nami býval a o päť rokov sa vzali. Odišiel, keď som mala 26 rokov. Bol to skvelý človek a oni dvaja sa veľmi milovali. To, že odišiel, bolo bolestivé, ale taký je už život a spomienky mne ani mame nikto nevezme,“ spomínala pre portál týden.cz jej dcéra Simona Stašová.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/229737627134679/photos/a.229745640467211/4678486515593079/?type=3&ref=embed_post

Ako herca aj ako chlapa