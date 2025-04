Alkohol by si nedal, ani keby ste mu núkali 100-tisíc eur. Braňo Jobus pred 20 rokmi našiel samého seba

Dnes by vraj mohol sedieť vo vani plnej borovičky a nedal by si ani kvapku.

„Dnes je to 20 rokov, čo nepožívam alkoholické nápoje. Sloboda je najsilnejšia droga na svete,“ napísal na sociálne siete muzikant a autor detských kníh Braňo Jobus, ktorý otvorene hovorí, že kedysi bez alkoholu nevládal vyjsť ani na pódium. Dnes Slovákom radí, že každý by si mal vyskúšať byť triezvy aspoň na mesiac. Vtedy podľa jeho slov zažije človek skutočnú slobodu a šťastie, hoci ani jeho cesta k tomuto uvedomeniu nebola jednoduchá.

Dvoch brala sanitka

„Alkohol ma dával dolu, tlmil som sa ním a pomáhal mi so zaradením. Ale vzhľadom na to, že som s ním začínal ako dieťa, veľmi rýchlo sa u mňa vybudovala závislosť,“ vysvetľoval hudobník v minulosti pre SME. V tom čase si vraj alkoholom ubližoval a stále sa vyhováral, že niečo v jeho živote nefunguje, pričom najväčšou prekážkou si vraj bol on sám.

Ako priznal, piť začal, keď mal menej ako 15 rokov a keď začal koncertovať s kapelou. „Raz sme pili traja a keď sme prišli do školy, dvoch už brala sanitka, lebo mali otravu alkoholom a na mne nebolo nič vidieť,“ vravel zase v relácii Opri sa o mňa. Opitosť vedel skrývať aj pred rodičmi. „Pomaličky si ma to namotávalo,“ povedal muzikant, ktorý alkohol zo začiatku používal ako nástroj v hudobnej kariére.

Tri dni ležal

„Pil som toľko, že bez alkoholu som nevedel ani vyliezť na pódium,“ vravel otvorene v rozhovore pre Denník N. Nakoniec si príležitosti na pitie začal hľadať aj vo svojom osobnom živote – keď synovi začali ísť zuby alebo keď mu zomrel tato. Práve táto droga uňho začala spúšťať silné depresie.

Po tom, ako si vypil, mával stavy, počas ktorých len ležal a aj tie najbežnejšie aktivity mu pripadali nepredstaviteľné. „Tri dni som nejedol, len ležal,“ spomínal na časy, keď ho vraj diabol držal v pazúroch.