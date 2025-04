Ak neprídete, prežijem to. Český spisovateľ prekvapil verejnosť zinscenovaným pohrebom, dôvod vás prekvapí

Bol to originálny ohreb, na ktorom sa dobre zabavil aj „zosnulý“.

Keď sa 19. marca na sociálnych sieťach objavil príspevok, ktorý oznamoval, že sa uskutoční rozlúčka s básnikom, prozaikom a satirikom Jaroslavom Čejkom, mnohí zostali v šoku. Smútočné oznámenie podpísané rodinou vyvolalo vlnu smútku nielen medzi čitateľmi, ale aj v umeleckých kruhoch. Priatelia a známi vyjadrovali sústrasť a pripravovali sa na poslednú rozlúčku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/jaroslav.cejka.370/posts/pfbid037fvVX6oFtwP5p34sa5fkS7Y5hF2zPN4MbZA9fu8ppDPgJ9RfvD5MPuq7GHVuMnNSl

O to väčšie prekvapenie prišlo o niekoľko dní neskôr, keď sa ukázalo, že spisovateľ žije a celý „pohreb“ bol jeho vlastným zámerom.

Obavy a nečakaná správa

„Syn Jarda to čítal v tlači a plakal, že strýko odišiel,“ priznala pre Blesk herečka Jaroslava Obermaierová, ktorá sa okamžite snažila kontaktovať jeho rodinu. Telefón však nikto nezdvíhal, čo v nej vyvolalo ešte väčšie obavy.

O týždeň neskôr sa však objavila nová správa priamo od samotného Čejku: „Nezomrel som,“ napísal spisovateľ a vysvetlil, že sa zdravotne necíti dobre a rozhodol sa usporiadať svoj vlastný pohreb v predstihu.

Na netradičný krok mal však aj iné ako zdravotné dôvody. Začiatkom roka sa totiž rozhodol odkázať svoje pozostatky Karlovej Univerzite na medicínske účely. „A keď už nebudú potrebné, fakulta sa postará o môj skutočný pohreb spálením. Na ich náklady, ale bez obradu,“ uviedol Čejka. Tento nápad vzbudil rozporuplné reakcie, no samotný spisovateľ si zachoval nadhľad. „Ak prídete, budem veľmi rád. Ale ak neprídete, prežijem to. Aspoň v to dúfam,“ dodal.

Oslava života a jedinečného humoru