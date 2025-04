Keď stratila prácu, išla do Dievčaťa za milión. Michaela Suríniová hľadala muža, ktorý bude dobrým otcom

Stála pred triedou plnou rodičov a trpezlivo vysvetľovala. „Môj syn niektorým veciam nerozumie tak ako vaše deti. Môže pôsobiť drzo a príliš priamočiaro, pretože jeho emocionálna inteligencia nie je taká vyvinutá,“ hovorila pred niekoľkými rokmi Michaela Saleh Suríniová na základnej škole vo Vinosadoch. Syn ryšavej krásky z historicky prvej slovenskej reality šou má Aspergerov syndróm, teda slabšiu formu autizmu. Ako písalo SME, jeho mama ho predtým vzdelávala sama a teraz bola rada, že ho mohla dať do „normálnej" ZŠ. V tej predošlej ho odmietali.

Miška sa zviditeľnila účinkovaním v šou Dievča za milión, v ktorej sa pred 20 rokmi súťažilo o lukratívny flek v televízii a miliónovú zmluvu. Hoci nevyhrala, spoznalo ju celé Slovensko a dokázala sa presadiť. V priamom prenose ju dokonca požiadali o ruku, šťastie však nenašla u muža, ktorý pokľakol. Osudovým mužom sa pre ňu stal finančník, ktorý je dobrým otcom.

Foto: Reprofoto TASR

Bolo to výnimočné

Michaela Saleh Suríniová sa narodila v Bratislave a päť rokov sa venovala štúdiu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa jej neskôr podarilo získať aj titul doktora filozofie. No televízni diváci si ju pamätajú z prvej slovenskej reality šou Dievča za milión, ktorej sa Miška zúčastnila v roku 2004.

V nej skončila druhá za Karin Olasovou, s ktorou potom spoločne moderovali reláciu Zlomené srdcia. Televízia JOJ ju vysielala v roku 2005. „Bolo to výnimočné, pretože prišli aj Peťa Lenártová s Luckou Uličnou Čopíkovou. Ony na Slovensku nežijú a vždy, keď sa tu objavia naraz, tak sa snažíme byť spolu,“ povedala pre denník Nový Čas Michaela, keď sa súťažiace z Dievčaťa za milión stretli po osemnástich rokoch.

Foto: REPRO TASR

Nevedela, do čoho ide

Do Dievčaťa za milión sa Miška prihlásila, lebo prišla o zamestnanie, no aj tak to bol pre ňu risk. „Nevedela som, do čoho idem, ako to dopadne,“ povedala v rozhovore pre Korzár.

Foto: TASR - Mária Ďurčeková

Druhá najúspešnejšia súťažiaca v šou sa po jej skončení na nedostatok záujmu ani pracovných ponúk sťažovať nemohla, napriek tomu sa rozhodla vrátiť do školy a dokončiť štúdium, ktoré pre súťaž musela prerušiť. „Dostala som už zopár ponúk na moderovanie rôznych akcií a črtá sa mi aj nejaká práca v TV JOJ,“ uviedla v tom čase pre Korzár.

Iste netušila, že práve Jojka sa nakoniec stane jej domovskou televíziou, v ktorej bude dodnes pôsobiť. Na svoje účinkovanie v reality šou nikdy nezabudla, prednedávnom sa na premiéra filmu Miki dokonca opäť stretla s kolegyňou z Dievčaťa, Barborou Chlebcovou.

Žiadosť o ruku v priamom prenose