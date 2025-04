Snažili sa, aby si nič nevšimol. Jasmina Alagič prezradila, ako synček Sanel znášal odlúčenie rodičov

Mysleli hlavne na syna Sanela a na jeho dobro. Jasmina Alagič a Patrik Rytmus Vrbovský nedávno priznali, že prekonali manželskú krízu a nejaký čas žili dokonca aj oddelene.

Počas náročného obdobia sa však snažili, aby sa to čo najmemej dotklo ich synčeka Sanela a aby si ani nevšimol, že rodičia nežijú spolu. V rozhovore pre Nový Čas moderátorka prezradila, ako to synček celé znášal.

Komplikovaný

Známa dvojica sa vlani potýkala s manželskou krízou a istý čas vraj ani nežili v spoločnej domácnosti. Patrik Rytmus Vrbovský v rozhovore v podcaste Europa 2 s názvom Vertigo tiež priznal, že je toho názoru, že za ťažkosti vo vzťahu s Jasminou môže aj on.

„Ja si myslím, že som problém aj ja. A veľký. Ja som dosť komplikovaný. Nie je to sranda so mnou,“ uviedol a doplnil, že nie vždy vie prejaviť lásku svojim najbližším, keďže vyrastal v rodine, v ktorej to bežné nebolo.

Robili tak, aby si nič nevšimol