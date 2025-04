Premýšľala, či si robí dobrý deň, on to myslel vážne. Rosnička Katarína Kulová našla osudovú lásku v práci

„Dodnes nemôžem pochopiť, ako sme vyše roka mohli spolu len tak fungovať ako kolegovia, keď sa ideme dnes zjesť od lásky. Takže žiadna prvá, ale druhá iskra,“ priznala so smiechom ešte v minulosti Katarína Kulová o tom, ako sa zoznámila so svojím manželom Václavom. Stretli sa v práci, obaja sú totiž z mediálnej brandže. A osud to jednoducho zariadil tak, že redaktorka a kameraman sa do seba zahľadeli v rovnakej televízii.

Václav sa vraj toľko snažil o Katkinu priazeň, že mu napokon neodolala. Jeho pozornosť jej totiž bola mimoriadne sympatická. Rosnička to dnes so svojím partnerom v dobrom aj v zlom ťahá už vyše 14 rokov a svoju lásku korunovali aj narodením dcérky.

Tvrdo pracovala

Katarína Kulová, za slobodna Gazdíková, sa narodila v Považskej Bystrici a v televízii začínala už ako sedemnásťročná. „Prvý kontakt s mikrofónom som zažila v regionálnej televízii v Považskej Bystrici a odvtedy som ho prakticky nepustila. Vedela som, že to je to, čo chcem v živote robiť. I keď priznávam, nebolo to ľahké. Kým spolužiaci chodili po chatách, cestovali, ja som makala. Ale neľutujem. Prinieslo to svoje ovocie,“ zaspomínala si Katarína pre portál Feminity.sk.

Neskôr odišla študovať do hlavného mesta na Fakultu masmédií na Paneurópskej vysokej škole, ktorú v roku 2012 aj úspešne ukončila. Ešte pred príchodom do Televízie Markíza, v ktorej pôsobí už dlhé roky, pracovala pre iné televízie ako redaktorka spravodajstva.

Nemá rada stereotypy

Diváci ju v poslednom období evidujú ako moderátorku Počasia. Keď sa totiž Katke naskytla táto príležitosť, potešila sa. „Sme skvelý tím. S kolegyňou Mirkou Almásy, s ktorou sa večer striedam, vychádzame skvele a vždy sa snažíme vyjsť v ústrety jedna druhej. Okrem toho ma teší, že sa opäť učím niečo nové. Nemám rada stereotyp. Nikdy sa mi ani vo sne nesnívalo, že budem moderovať Počasie, ale je to naozaj príjemná zmena,“ priznala.

