Pohladí žalúdok aj dušu. Francúzska cibuľačka Emmy Drobnej vás prenesie za hranice predstavivosti

Varenie je pre ňu príjemnou formou terapie, za sporákom stála dávno predtým, ako sa začala živiť spevom a vášeň pre dobré jedlo ju neopúšťa dodnes. Speváčka Emma Drobná si okrem iného vymýšľa aj vlastné recepty, o ktoré sa následne delí s fanúšikmi na sociálnej sieti. Nedávno im napríklad dovolila nahliadnuť do svojej kuchyne pri príprave poctivej francúzskej cibuľačky.

Francúzske pohladenie

„Rada varím, je to pre mňa terapeutické, upokojujúce a premýšľala som aj nad tým, prečo to tak môže byť. Zistila som, že pri varení máš za krátky čas z ničoho niečo, vlastne vidíš okamžitý výsledok. Niekedy to trvá aj tri hodiny, ale je to krátky čas a ešte aj urobíš radosť sebe a niekomu inému, ak ti to neprihorí,“ so smiechom vysvetlila speváčka v podcaste Podmaz.

Svoju verziu obľúbenej cibuľačky na Instagrame nazvala francúzskym pohladením a aj keď by sa mohlo zdať, že ide o jednoduchý recept, ktorý nemá čím prekvapiť, nie je to úplne tak. Obľúbená umelkyňa jej prípravu totiž zobrala vážne a v kuchyni z nej spravila hotovú delikatesu.

Nemusíte ani utekať do obchodu

História známej polievky sa pritom viaže s mnohými legendami. Podľa jednej z nich vznikla počas večierku kráľa Ľudovíta XV., ktorý potreboval svojim hosťom v loveckom dome rýchlo ponúknuť niečo chutné. V komore jeho personál našiel len hrsť cibule, maslo a šampanské, no nenechali sa odradiť.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Z toho, čo mal, pripravil úplne prvú francúzsku cibuľačku, ktorú si neskôr v rôznych formách obľúbili ľudia po celom svete a ak si na nej chcete pochutiť tiež, inšpiráciou vám môže byť práve recept známej speváčky. „Pripravte si dokonalú a jednoduchú polievku, ktorá pohladí nielen vaše chuťové bunky, ale aj dušu. Väčšinu ingrediencií už určite máte doma,“ napísala Emma k svojmu videu na Instagrame.

Francúzska cibuľačka podľa Emmy Drobnej