Nebuďte netrpezliví a neprilievajte olej do ohňa. V lietadle by ste mali dodržovať týchto päť pravidiel

Cesta lietadlom patrí dnes medzi snáď najčastejšie využívané a nesmierne obľúbené. Na letiskách sa však denne vystriedajú tisícky pasažierov a faktom je i to, že sme počas celého letu s ľuďmi na palube v úzkom kontakte – mali by sme teda byť vo viacerých ohľadoch ohľaduplní, hovorí koučka etikety Mariah Grumet pre portál AOL. Tu je niekoľko vecí, ktoré by sme podľa nej mali mať počas našich ciest vzduchom na pamäti.

Foto: Freepik/freepik

5. Dávajte si pozor na sklon operadla

Aj keď sa to niektorým môže zdať neslušné, cestujúci by podľa koučky mali mať možnosť dať sa v lietadle do pohodlnej polohy a operadlá si trochu sklopiť – uistite sa však, že to cestujúcemu sediacemu za vami neprekáža, a operadlo si určite nedávajte nižšie vo chvíli, keď má osoba za vami niečo na podnose a práve konzumuje.

4. Pozor na pachy

Dbajte na to, aby ste ľudí v lietadle príliš neotravovali smradom. Určite si nenoste na občerstvenie rybu či cibuľu. Niekoho by mohli takéto intenzívne pachy otravovať, prípadne by ste nimi mohli niektorému pasažierovi privodiť aj nevoľnosť. Rovnaká zásada platí aj o intenzívne voňajúcich hygienických potrebách a parfumoch. Zápach môže byť skrátka pre ľudí vôkol vás rušivý.

Foto: Unsplash/Ivy Dao

3. Buďte úctiví a zdvorilí

K ľuďom vôkol seba – obzvlášť k rodičom malých detí – buďte zdvorilí a úctiví. Malé deti sa niekedy správajú nevyspytateľne, môže sa stať, že budú od hladu či únavy plakať alebo nechtiac rúčkou zatienia výhľad z okna.

Vaša reakcia by však rozhodne nemala byť nepriateľská. „Je pravdepodobné, že rodič je z toho už aj tak v rozpakoch, nemusíte ešte prilievať olej do ohňa nepriateľskými pohľadmi a zlostným šuškaním si,“ zdôrazňuje Mariah. „Zostaňte láskavý, to je najdôležitejšie,“ dodáva.

Foto: Unsplash/Lucas Favre

2. Nesnažte sa vystúpiť z lietadla za každú cenu ako prvý