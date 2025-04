Dvadsať rokov v ústraní vychovávala syna, teraz sa vracia. Seriálová Ally McBealová vyzerá stále výborne

Po veľkej a úspešnej kariére nikdy netúžila. Napriek tomu, že sa začiatkom 90. rokov preslávila sa na celom svete, pred hviezdnou kariérou uprednostnila výchovu svojho syna. Calista Flockhart, ktorú väčšina slovenských divákov pozná ako vtipnú, citlivú a predovšetkým ľudskú právničku Ally McBealovú, v novembri oslávila už 60. narodeniny. Chvíľu síce žila v ústraní, no nedávno sa na televízne obrazovky vrátila v novej zbroji.

Ich láska kvitne už desaťročia

Stvárnenie Ally McBealovej prinieslo Caliste celosvetovú slávu, ale keď do jej života vstúpil syn Liam a neskôr aj manžel Harrison Ford, rodina sa stala jej najväčšou prioritou. Známa herečka si Liama adoptovala už rok predtým, ako na odovzdávaní Zlatých glóbusov stretla svoju osudovú lásku. Fanúšikovia o ich vzťahu spočiatku pochybovali, no obaja postupne svetu dokázali, že všetky obavy boli úplne zbytočné.

Po ôsmich rokoch randenia sa totiž zosobášili, Harisson prijal Liama za svojho syna a do manželky je vraj každým dňom viac a viac zamilovaný. Oceňuje jej odvážne rozhodnutie pre adopciu v čase, kedy bola ešte slobodná a je veľmi vďačný za to, že do jeho života vstúpila spolu s Liamom. Často jej verejne vzdáva hold za to, čo pre celú rodinu robí a nebojí sa pritom byť zraniteľný.

Je vtipná, pozorná a má svojský humor

„Za to, ako žijem, vďačím najmä mojej milovanej manželke, ktorá ma vždy podporovala a som jej za to nesmierne vďačný. Milujem ťa, dala si môjmu životu zmysel a význam,“ vyznal jej počas svojho príhovoru na Filmovom festivale v Cannes. Calista sa totiž na istý čas stiahla z televíznych obrazoviek a prácu výrazne obmedzila.