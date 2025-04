To je ten cukrík zo Superstar, povzdychnú si. Peter Kotuľa dal pred slávou prednosť obyčajnému životu

Nejedna slečna či žena si možno ešte aj dnes pri jeho mene len povzdychne. „To je ten cukrík zo Superstar,“ cituje fanúšičky Plus Jeden Deň. Reč je o Petrovi Kotuľovi, finalistovi prvej série šou Slovensko hľadá Superstar. Muž so speváckym talentom a tak trochu talianskym výzorom okamžite zaujal najmä nežné pohlavie a dodnes mu vraj nie je ľahostajný. Na rozdiel od svojich kolegov zo súťaže sa však rozhodol pre život mimo svetiel reflektorov a pred slávou a kariérou dal prednosť obyčajnému životu.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Bol témou číslo jeden

Rodený Bratislavčan síce zamieril na štúdium manažmentu, no rozhodol sa, že skúsi šťastie aj v speve, a tak sa jedného dňa ocitol na konkurze do prvej série súťaže Slovensko hľadá Superstar. V tom čase u nás na televíznych obrazovkách nič podobné nebolo, nemožno sa preto čudovať, že finalisti súťaže spôsobili u diváckeho publika ošiaľ.

„Bežný človek si nevie predstaviť, čo sme prežívali. Dnes sa mi už len občas stane, že sa ľudia na ulici chcú odfotiť. Ale keď som nedávno nastúpil do jednej finančnej firmy, kolegyne mi po čase prezradili, že som bol dosť dlho témou číslo jeden,“ prezradil Peter s úsmevom ešte dávnejšie pre Plus Jeden Deň.

Na snímke zľava Peter Kotuľa, Robo Mikla a Martin Kelecsényi. Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Je rád, že to zažil

S účasťou v šou a následnou popularitou tak neprišli len pozitíva, ale sláva a úspech si vyžiadali aj svoju daň. Napriek tomu si Peter na Superstar spomína hlavne v dobrom. „Veď to boli plus-mínus štyri roky môjho života, počas ktorých som všetko intenzívne prežíval. Som rád, že som to zažil, boli to veľmi pekné časy, ale mali aj svoje úskalia,“ priblížil.

Foto: TASR - Mária Ďurčeková

Okrem štýlu života, ktorý so sebou sláva a úspech prinášali, účasť v súťaži výrazným spôsobom zasahovala aj do Petrovho súkromného života. A to hlavne ohľadom lásky, v ktorej ho čakalo neľahké obdobie.

Doslova sa po nich vešali