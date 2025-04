Keď sa vyčerpal, ženu menil každých 10 rokov. Šéfkuchár Pospíšil vedel o najväčšej chybe našej gastronómie

„Musíte to nekompromisne milovať. Viac ako vlastnú ženu,“ hovoril o práci v kuchyni Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchár, ktorý zomrel na konci vlaňajška vo veku 80 rokov. Obľúbený kuchár, ktorého Slováci poznali najmä z populárnej kulinárskej relácie Tajomstvo mojej kuchyne, sa v roku 2021 stiahol z televíznych obrazoviek, pričom jedným z dôvodov bol aj jeho zdravotný stav. „Budem navždy spomínať a ďakovať mu za spoločných prekrásnych 11 rokov,“ uviedla pre Aktuality.sk Kamila Magálová o kolegovi, ktorý bol známy svojou úprimnosťou nielen o stave gastronómie, ale aj o svojom súkromí. S humorom hovoril, že manželku menil každých 10 rokov, pretože sa vyčerpal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=28204908135774480&set=a.866193243406005

Osudné pečenie husi

Pavel Pospíšil sa narodil v Zlíne, ale svoje detstvo a mladosť strávil vo Vyškove. Ako mladý chlapec chcel študovať maľovanie, no neurobil skúšky a riaditeľ mu sľúbil, že by ho mohli zobrať budúci rok. „Náš tatínek rozhodol, že nebudem čakať celý rok, nech idem pracovať do reštaurácie pána Hybnera,“ spomínal pre Plus 7 Dní na rozhodnutie, ktoré mu zmenilo život.

Ako 14-ročný chlapec prvýkrát nastúpil do kuchyne, kde mal pripravovať obrovskú hus. „Tú hus teraz upečieš,“ nariadil mu vedúci. „Tá hus bola väčšia ako ja,“ smial sa v rozhovore pre Český rozhlas Pavel Pospíšil, ktorý netušil, ako sa taká hus vôbec pečie. Keď mu vedúci povedal, ako na to, nakoniec sa mu podarilo upiecť veľmi dobrú hus. „V ten deň som vedel, že to bude moje povolanie,“ priznal Pavel Pospíšil. Kulinárske začiatky ho potom dostali až na Slovensko.

Potraviny vôbec nepoznal

Ako študent totiž pôsobil na hotelovej škole v Piešťanoch, no nakoniec v roku 1967 nastúpil na stáž v západnom Berlíne, odkiaľ sa po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy už nevrátil. Keď prišiel do nového sveta, objavil potraviny, aké doma nikdy nevidel.

„Prvýkrát som napríklad zočil uhorskú salámu, ktorá chutila úžasne. Vôbec som to nepoznal. Rôznorodosť všetkého - zeleniny, korenín, rýb - ma úplne rozhodila. Prišiel som do kuchyne a namiesto soli a čierneho korenia tam bolo 40 korenín, o ktorých sa mi ani nesnívalo, a nemal som tušenia, čo s tým,“ spomínal Pospíšil. Začínal ako sluha v dome filmového producenta, pričom presadiť sa medzi kuchárskymi elitami vôbec nebolo jednoduché. Z pomocníka, ktorý šúpal zemiaky, sa nakoniec stal prvý Čech s michelinskou hviezdou.