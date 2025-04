Aj Adela s Viktorom si chodia po rady, ako byť lepšími rodičmi. Takto zo seba robia funkčnejšiu rodinu

Netaja to, ale otvorene to priznávajú. Adela a Viktor Vinczeovci po prvýkrát uvideli svojho syna Maxíka v roku 2022, no až o dva roky neskôr sa oficiálne stali jeho rodičmi. Svojho synčeka nadovšetko milujú a zavše sa s fanúšikmi na sociálnej sieti podelia o doterajšie skúsenosti vo výchove. Obaja moderátori sa totiž netaja tým, že keď potrebujú pomoc, aj oni si ako rodičia chodia po rady.

Najnovšie Adela na svojom profile zverejnila fotografie z ich nedávneho spoločného rodinného výletu a pripojila aj silné posolstvo na isté občianske združenie, ktoré aj im poskytuje dlhodobé poradenstvo.

Debatujú a varia virtuálne kávičky

Adela s Viktorom si Maximiliána domov doniesli, keď mal päť mesiacov, a hoci nie je ich biologickým synom, láska medzi nimi okamžite rástla. „Ja si neviem predstaviť, že by som ľúbila viac,“ priznala otvorene známa moderátorka, ktorá najradšej so synom debatuje alebo si od neho necháva variť virtuálne kávičky.

Chvíle s malým Maxom si vychutnáva plnými dúškami, no ako vraví, sama by jeho výchovu nezvládla a manžel Viktor je pre ňu veľkou oporou. So synom rada trávi čas tak, aby to robilo radosť aj jej. „Baví ma, keď mi varí virtuálne kávičky, aktuálne najviac zeleninové, no ešte radšej s ním debatujem, spoločne si čítame, chodievame na výlety či do mesta a hovoríme si, čo vidíme,“ vymenovala Adela pred pár mesiacmi v rozhovore pre SME.

Čo z nich robí funkčnejšiu rodinu