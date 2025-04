Je to nafúkaný krásavec, myslela si o ňom. Zuzka Tlučková si po rozvode so Skrúcaným uvedomila zásadnú vec

„Prehry človeka učia pokore,“ hovoril Štefan Skrúcaný, ktorý bol istý čas presvedčený, že čoho sa chytí, to sa v jeho rukách premení na zlato. Prežil však momenty, ktoré ho presvedčili, že to tak nebude vždy. Pri dvoch tragédiách po jeho boku stála bývalá manželka Zuzka Tlučková, ktorá s ním v manželstve prežila 22 rokov a ktorá ho zachránila aj vo chvíli, keď mal chuť presťahovať sa na inú planétu. Hoci ich manželstvo nevydržalo, obľúbená herečka si po rozvode uvedomila dôležitú vec.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Myslela si, že zomrie

Keď sa Zuzana Tlučková vybrala z Košíc na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení, kde ju prijali na prvýkrát, nikoho to doma neprekvapilo. „Tak ako som mala problém dostať sa na gymnázium, tak hladko prebehlo moje prijatie na VŠMU. Mama mi až neskôr prezradila, že si myslela, že sa tam nedostanem a bude to vyriešené,“ spomínala pre Život Zuzka Tlučková, ktorá skončila v jednom ročníku s Andy Timkovou či Ivanom Vojtekom. Ako dievča z Košíc mala v hlavnom meste zrazu absolútnu slobodu, no nikdy nebola tou, ktorá by bola ako odtrhnutá z reťaze.

„Samozrejme, nejaké žúry som ako vysokoškoláčka absolvovala, dokonca raz som sa aj programovo opila,“ zasmiala sa pri spomienkach na moment, keď sa „musela“ opiť, aby ako herečka v budúcnosti vedela, aký je to pocit a ako by mala takú opitosť zahrať. „Bolo mi príšerne zle. Skutočne som si asi týždeň myslela, že zomriem. Odvtedy viem, kedy povedať dosť,“ prezradila Tlučková. Počas štúdia spoznala nielen svoju najlepšiu priateľku Martu Sládečkovú, ale aj svojho budúceho manžela Števa Skrúcaného.

Štefan Skrúcaný s bývalou manželkou Zuzanou Tlučkovou. Foto: TV JOJ - Spoveď

Nafúkaný krásavec

„Tri roky sme chodili okolo seba bez záujmu. Števo bol ženatý, ja som mala v Košiciach snúbenca. Po roku v škole sa môj vzťah rozpadol, Števovi sa medzitým narodila dcéra, ja som sa zamilovala do niekoho úplne iného,“ hovorila v rozhovore pre Život o začiatkoch ich vzťahu, keď Skrúcaného vnímala len ako kolegu a kamaráta, ktorý bol v tom čase ženatý s partnerkou Darinkou.

„Darinka bola moje prvé dievča, ja jej prvý chlapec. Ona mala 16, ja 19. O dva roky neskôr sme sa vzali. Bolo to len chodenie, prvá láska, ktorej následkom je Linda a veľmi sa jej teším. Brali sme sa ako deti a ja to ani nepovažujem za manželstvo so všetkým, čo k tomu patrí, hoci trvalo tri roky. Nežili sme spolu v jednej domácnosti, pretože obaja sme študovali a o Lindu sa starala Darinkina mama,“ vysvetľoval kedysi pre Nový Čas Skrúcaný. Až keď spolu so Zuzkou začali častejšie spolupracovať, niečo sa v nej zlomilo.