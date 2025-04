Mala 161 kilogramov a hanbila vyjsť aj na ulicu. Gábina odišla z extrémnych premien ako úplne nový človek

Pred rokom si neverila, dnes sa pozerá do zrkadla s hrdosťou.

Pred rokom žila v tieni vlastného tela a myšlienok. 161 kilogramov, osamelosť a úzkosti uväznili 31-ročnú Gábinu Šlosrovú v malom byte v Prahe, kde jej jedinou útechou bolo jedlo. „ Svoje telo vnímam tak, že čím väčšie je, tým viac sa schovávam ," hovorila pred rokom.

No potom prišiel zlom. Prihlásila sa do programu Extrémne premeny a rozhodla sa bojovať. Za rok sa jej podarilo zhodiť neuveriteľných 72 kíl a vrátiť sa k životu, o akom vždy snívala. No cesta k tejto premene nebola jednoduchá.

Filmy a čokoláda

Gábina bola odmalička aktívna, no keď sa jej rodičia rozviedli, začala sa cítiť odstrčená. Otec si našiel novú partnerku, ktorá mala dve deti, a Gábina mala pocit, že do rodiny už nepatrí. Emočné turbulencie ju priviedli k prejedaniu a to, čo jej chýbalo, nahrádzala jedlom. „Môj večer? Filmy a čokoláda,“ opisovala svoj predchádzajúci život.

„Je to moja najväčšia životná trauma. V podstate pozerám, ako sa moje dieťa denne zabíja. Je to strašné," priznala Gábina mama Monika s tým, že jej dcéra sa úplne izolovala. V lete nevychádzala von, zo spoločenského života sa úplne vytratila.

„ Chodím akurát do práce a domov. V lete vôbec nikam, možno tak ešte nejaké kino, ale tam idem autom, “ opisuje Gábina svoje predošlé roky. Všetko vyvrcholilo v momente, keď už nevládala ani ráno vstať z postele bez toho, aby sa nespotila. Čoraz viac si uvedomovala, že takto ďalej nemôže žiť. Chcela lásku, rodinu a normálny život. „Nikto iný nemôže za to, ako som dopadla. A nikto iný ako ja mi život späť nedá," konštatovala hlavná aktérka najnovších českých Extrémnych premien.

Rozhodla sa bojovať