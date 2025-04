Zjavila sa v minisukni a on na ňu iba zazeral. Petra Bernasovská a Mravec sa ľúbia, hoci sa hádajú ako psy

„Ona sa prišla predstaviť, že nám bude čítať správy. Prišla minisukňa, ja som to volal, že širší opasok a hovoril som si - do prčic, tak táto sem prišla preraziť nohami, no uvidíme,“ spomínal moderátor Ľudovít Jakubove, známy ako Mravec, na moment, keď uvidel svoju budúcu manželku. Petra Bernasovská naňho ako 19-ročná moderátorka neurobila dobrý dojem, no nakoniec sa z nich stali dobrí kamaráti, milenci a nakoniec aj manželia.

Prišla s nosom hore

Študovala na konzervatóriu a vyzeralo to tak, že bude herečkou. V poslednom ročníku ale u nás vzniklo prvé komerčné rádio a za ňou prišiel jeden chalan, či by neprišla vyskúšať vysielať, pretože v rádiu majú zatiaľ samých chlapov. „Tak som tam išla a aj som tam ostala,“ spomínala pre Nový Čas Petra Bernasovská na časy, keď herectvo vymenila za moderovanie. Vo Fun rádiu ako 19-ročná spoznala aj svojho budúceho manžela Mravca.

Kým ona bola nováčikom, Ľudovít Jakubove bol vôbec prvým mužským hlasom v tomto rádiu. Aj on sa stal moderátorom náhodou a nečakane dostal aj svoju kultovú prezývku Mravec. Ako spomínal v rozhovore s Adelou a Sajfom, chcel byť zvukárom a technikom, no na kastingu ľudí zaujal jeho hlas, preto ho nakoniec prijali ako moderátora.

Aj keď bol prvým mužským hlasom rádia, jeho meno si nikto nevedel zapamätať. „Ci pana, to si kto bude pametac. Ta znaš co, budzeš červený mravec,“ spomínal Ľudovít na moment, keď získal svoju prezývku. Dobre si zapamätal aj to, keď sa stretol so svojou budúcou manželkou. „Prišla taká hore nos, sukňa ako širší opasok, a my skoro samí chlapi... chlapci,“ hovoril kedysi pre SME Mravec, ktorý bol v čase ich stretnutia už ženatý.

Škaredo na ňu zazeral

„Najprv sme boli iba kolegovia, ani sme sa veľmi nekamarátili, lebo Mravec na mňa dlho škaredo zazeral,“ priznala ich v spoločnom rozhovore Petra, ktorá zase dostala v rádiu prezývku Dalila. Pre Mravca bola spočiatku len tou povrchnou v minisukni.