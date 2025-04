Kradoška, nadávali jej a hasili na nej cigarety. Katrin Virágová dnes už vie, že život dokáže byť aj štedrý

Bola krásne dievčatko plné energie. „Úžasné, milé a veľmi prítulné dieťa,“ opisuje herečku Katrin Virágovú v relácii Opri sa o mňa jej mama. Pre mnohých však bolo problémom, že je Rómka. Ona sama by to tak vôbec nevnímala, rodičia ju predsa viedli k tomu, aby bola na svoje korene a s nimi spojený prirodzený temperament hrdá. Spolužiaci na základnej škole si ale mysleli niečo iné a ťažká trauma, ktorú jej spôsobili, sa s ňou vliekla ešte dlhé roky.

Foto: reprofoto Opri sa o mňa (RTVS)

Keď sa to začalo, mala iba sedem rokov. Katrin, rovnako ako iné deti, túžila byť v kolektíve vnímaná a obľúbená, no keď spolužiaci zistili, že je iná ako oni, otočili sa jej bez varovania chrbtom. „Mala som spolusediacu, boli sme kamarátky, no zrazu som prišla do školy a ona už nesedela tam, kde mala. Tak som po hodine prišla za ňou a spýtala som sa jej, či si presadla alebo či ju presadila učiteľka, a ona povedala: ‚Už tam sedieť nechcem, ty si Rómka, ja sa nemám čo s tebou rozprávať.‘,“ spomína si Katrin na prvý tvrdý úder.

Najhorší bol pocit samoty

„Samozrejme, tá malá detská hlavička si uvedomí, že keď sa s ňou nechce rozprávať 14 detí v triede, asi to úplne v pohode nie je. Vtedy som to, že som Rómka, začala vnímať úplne inak, ako ma to doma naučili,“ podotkla mladá herečka.

„Najhorší bol ten pocit samoty – prichádzal vždy, keď som vošla do triedy a nastalo hrobové ticho. To bol ale ten lepší prípad. Niekedy ma vítali s hnusnými prezývkami alebo poznámkami alebo mali pripravené gule z papiera, ktoré do mňa hádzali,“ hovorí Katrin vo svojom monológu v biografickom predstavení Fantomas režisérky Valérie Schulczovej.

Záber z predstavenia Fantomas Foto: reprofoto Opri sa o mňa (RTVS)

Bola jediná ľaváčka a jediná Rómka v triede, a tak si deti túto súvislosť spojili a robili si žarty z toho, že každý ľavák je vlastne Róm, že ľaváctvo je ich poznávacím znamením. No to nebolo všetko. Ušli sa jej totiž aj prezývky ako zlodejka či kradoška a ďalšie. „Spočiatku som ich vnímala ako niečo zlé, ako niečo, čo sa nemá diať, no potom som si ich osvojila, lebo som začala veriť tomu, že ja som tá zlá,“ priznala Katrin. Bola presvedčená o tom, že neexistuje, že 14 detí môže spolu vychádzať a rozprávať sa medzi sebou a s ňou by sa len tak nikto nebavil. Určite s ňou nie je niečo v poriadku, hovorila si, a túžila iba po jednom.

Najväčšia túžba