Keď zistili, čo mu je, život sa jej obrátil naruby. Syn Mirky Luberdovej je pre svoju mamu inšpiráciou

Keď Riškovej mame lekári oznámili, že jej syn bojuje s vážnou diagnózou, zrútil sa jej svet. Mirka Luberdová si v živote prešla mnohými ťažkými skúškami, no synova choroba dodnes patrí asi medzi najťažšie z nich. Jej prvorodené dieťa našťastie svoj boj nad rakovinou vyhralo a Riško pred časom oslávil už pätnáste narodeniny. Jeho mama mu pri tejto príležitosti adresovala krásne slová.

Žil na onkológii

Synovi bývalej missky diagnostikovali leukémiu, keď mal len 18 mesiacov. A jeho mame to obrátilo život naruby. „Riško nemal detstvo. Od osemnástich mesiacov prakticky žil na detskej onkológii,“ priznala Mirka Luberdová kedysi na sociálnej sieti s tým, že z nemocnice sa neskôr presunuli domov, kde bol jej syn približne rok v izolácii. „Potom sa to opäť zopakovalo až do jeho šiestich rokov,“ dodala ďalej.

Riškovi pri boji s chorobou pomohla až transplantácia kostnej drene. Odvtedy je v poriadku a pre svoju mamu je zároveň veľkou inšpiráciou. „Spravil si svoj režim a užíva si tento život na maximum, ako sa teraz dá. Skláňam sa nad jeho pokorou a umením prijímať veci tak, ako prichádzajú. Milujem ťa, Riško môj, si môj celoživotný učiteľ,“ napísala modelka ešte v roku 2021, keď vonku zúrila pandémia koronavírusu.

Skúšku zvládol na výbornú