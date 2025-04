Pochopila, že záleží na inom. Zora Czoborová vie, prečo sa nemusí báť veľkého vekového rozdielu vo vzťahu

Keď sa stretli, ona mala 39 a on 25 rokov. Práve pre tento vekový rozdiel sa Zora Czoborová po krátkom romániku najprv s Petrom rozišla. Nakoniec ich však osud spojil znova dokopy a dnes sú spolu v manželskom zväzku už takmer 11 rokov. Známa fitnesska teraz prehovorila, čo si myslí o vekovom rozdiele vo vzťahu a zároveň poslala silný odkaz všetkým ženám, ktoré sa boja vzťahu s mladším mužom.

Neverila, že by to mohlo fungovať

Napriek tomu, že Zora Czoborová nikdy o mužov núdzu nemala, pravú lásku našla až v štyridsiatke. Rok po stroskotanom vzťahu s hokejistom Žigom Pálffym totiž stretla mladého študenta Petra. Spočiatku však neverila, že by im to mohlo spolu naozaj vydržať.

Po rokoch dokonca v médiách priznala, že Peter jej bol veľmi sympatický, no stále jej v hlave vŕtala jedna vec - ich veľký vekový rozdiel. „Nechcela som mladému chalanovi zväzovať krídla, neverila som, že by náš vzťah mohol fungovať... Preto som sa s ním nakoniec rozišla,“ prezradila denníku Plus Jeden Deň.

Vek je len číslo

Nakoniec ich však osud spojil znova dokopy a dnes sú zo Zory a Petra dokonca manželia, ktorí vlani oslávili už desiate výročie sobáša. Známa fitnesska napokon pochopila, že strach z vekového rozdielu je vlastne hlúposť. Preto sa rozhodla poslať všetkým ženám, ktoré sa boja vzťahu s mladším mužom, silný odkaz.