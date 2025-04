Nešikovný vodič zrazil mladú ženu, potom si ju vzal. Tvrdý zásah osudu, komentujú to ľudia s úsmevom

V ten deň dupol na plyn o čosi viac, ako zvyčajne. Veľmi sa ponáhľal a vo chvíľke nepozornosti spôsobil dopravnú nehodu, ktorá mu napokon zmenila život. Pán Li z Číny pred dvoma rokmi zrazil ženu sediacu na elektrickom bicykli. V tom čase ešte netušil, akú veľkú úlohu toto osudové stretnutie zohrá v ich spoločnom príbehu.

Spočiatku ju odmietal

Po zrážke s bicyklom Li okamžite vystúpil z auta, aby ženu ležiacu na zemi skontroloval. Podľa informácií portálu myNews sa jej veľmi ospravedlňoval, pretože jej spôsobil zlomeninu kľúčnej kosti a keď ju hospitalizovali, cítil sa tak previnilo, že ju každý deň v nemocnici navštevoval.

Odškodnenie za spôsobenú nehodu od neho nikto nežiadal. Mladý pár sa v nemocnici rýchlo zblížil a už po týždni pravidelných návštev obeť autonehody priznala, že sa do nešikovného vodiča zamilovala. Li ju spočiatku pre 13-ročný vekový rozdiel (on mal 36, ona 23) odmietal, no po dlhom čase prijal jej pozvanie do kina, pretože cítil, že jej to dlží.

Posledná nehoda

Príbeh tejto dvojice sa napokon vyvíjal úplne inak, ako by mnohí očakávali. Vlani totiž vysvitlo, že sa vzali a očakávajú príchod bábätka. Li sa síce nikdy neplánoval ženiť, no keď začal tráviť čas so ženou, ktorú zranil, niečo sa v ňom pohlo. Dnes spolu s manželkou žije u svokrovcov, všetci spolu výborné vychádzajú a keďže sa mladému Číňanovi príliš nedarí v podnikaní, rodičia jeho manželky od neho nepožadovali ani žiadne peniaze, ktoré tamojší snúbenci tradične vyplácajú rodičom snúbenice pred svadbou.

