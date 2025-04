Otec s nehybným synčekom v náručí zúfalo hľadal pomoc. Martin s kolegami sa na diaľnici postaral o zázrak

Strach, bezmocnosť a boj o život. Na križovatke českých diaľnic D1 a D2 sa v pondelok odohral príbeh, z ktorého tuhne krv v žilách. Pri hliadkujúcich policajtoch náhle zastavilo biele auto, z ktorého vystúpil vystrašený muž s bezvládnym mesačným bábätkom v náručí. Jeho syn nedýchal.

Nemohli váhať

Praporčík Martin spolu s kolegami Jakubom a Štěpánom v tej chvíli nemali čas na váhanie. Z dohľadu nad premávkou sa v zlomku sekundy stal boj o život. Martin okamžite začal s resuscitáciou – striedal nepriamu masáž srdca s umelým dýchaním v nádeji, že všetko dobre dopadne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1090603126429911&id=100064407021175&rdid=aWIBgCaNotuCdMyE#

Jeho kolegovia zatiaľ privolali záchranárov a snažili sa upokojiť vystrašenú matku. No aj napriek ich slovám útechy rodičia videli len nehybné telíčko ich syna.

Slabý vzlyk

Po nekonečnej minúte a pol sa zrazu ozval slabý vzlyk.

„Bežne detský plač radosť neprináša, ale v pondelok na diaľnici áno. ... Vďaka nepriamej srdcovej masáži a vdychom sa podarilo obnoviť životné funkcie. To už si dieťa do starostlivosti prevzali privolaní záchranári a z poskytovania odbornej pomoci ho transportovali do nemocnice," opísali policajti na sociálnej sieti a dodali, že náročnú situáciu zvládli aj vďaka školeniu od záchranárov, ktoré absolvovali pred pol rokom. Príbeh mal šťastný koniec.