O deviatej ste mali nariadiť, aby tu bolo vyvetrané! Svojský spevák Pátrovič si nakoniec získal každého

Spevácky talent do vienka nedostal, no jeho odhodlanie by mu mohol závidieť každý.

Na ikonickú postavičku dodnes s úsmevom na tvári spomínajú nielen diváci, ale aj porotcovia šou Česko Slovensko má talent, ktorú od roku 2010 pravidelne navštevoval. Reč nie je o nikom inom než o Jozefovi Pátrovičovi, mužovi, ktorý to svojím odhodlaním dotiahol tak ďaleko, že v neskorších častiach šou si sošku s jeho podobizňou odnášali všetci tí, ktorých porota ustanovila za najväčších exotov.

Foto: TV JOJ

Spevácky talent síce do vienka nedostal, ale sebavedomie mal obrovské. Keď sa v šou objavil po prvý raz, porota zostala z jeho výkonu pomerne zmätená a pohoršená. Elegantne oblečený starší muž okamžite všetkým so samozrejmosťou v hlase ozrejmil, že mu vystrihli úvod nahrávky a preto nedokázal skladbu zaspievať tak, ako chcel. „Nenasadil som tón, lebo tá predohra tam chýba. Ja som im hovoril, že to pokazím,“ hovoril vtedy rozčúlene. Svojím vystupovaním sa postaral o hluk v sále a neveriaco naňho pozerala aj trojica porotcov.

Rozhnevaný pitbul

Nik by v tej chvíli nepredpokladal, že sa tento svojrázny chlapík v talentovej šou ešte niekedy objaví. No on sa príležitosti chopil hneď, ako to bolo možné. Na Jozefa Pátroviča bol v roku 2011 pripravený snáď každý, kto sa na chode šou podieľal, neprešla však ani minúta a opäť sa so všetkými hádal.

Jozef Pátrovič. Foto: Reprofoto YouTube/TV JOJ

„Znova rozhnevaný pitbul,“ poznamenala so smiechom Lucie Bílá, ktorá si chlapíka okamžite podala a pred plnou sálou ľudí povedala, že dotyčný pán po svojom minuloročnom pôsobení v šou podal dokonca trestné oznámenie na televíziu, pretože údajne nebolo v štúdiu, kde mal predviesť svoj výkon, dobre vyvetrané, a tým pádom sa mu nepodarilo svoju ukážku dobre odspievať.

Mali ste nariadiť, aby bolo vyvetrané

Ako však Pátrovič zmierlivo poznamenal, prišiel na reparát. Ešte však stihol vysvetliť, čo sa podľa neho naposledy pokazilo. „Mali ste o deviatej nariadiť, aby tu bolo vyvetrané!" povedal rozhodne porotkyni Lucii Bílej. Tým však svoj výstup nezakončil. „Máte blbé mikrofóny!“ neovládol sa hneď po tom, ako odspieval svoju ukážku.

Druhé vystúpenie sa mu však napokon podarilo, porota ho totiž i napriek slabému výkonu s veľkým aplausom poslala ďalej. Všetkým už totiž bolo v tej chvíli jasné, že o človeka, ako je on, nesmú v šou len tak prísť.