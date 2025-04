Po odstúpení mu Habera prezradil pravdu o SuperStar. Legendárny Michal Šeps dnes vedie úplne iný život

„Možno pôsobím, že mám všetko na háku, ale úplne všetko zase nie. Nie som až taký vyhúlený, ako si všetci myslia,“ hovoril v roku 2011 Michal Šeps, ktorý sa v tom čase dostal až do finálovej trojky Česko-slovenskej SuperStar. Šestnásťročný chlapec sa vtedy stal najzaujímavejším súťažiacim, ktorému prichádzalo od fanúšikov najviac hlasov, až kým sa jedného dňa nerozhodol zo súťaže odstúpiť. Po rokoch známy reggae hudobník prezradil, prečo v šou nezostal do konca, prečo ho neznášal Rytmus a akú pravdu o SuperStar mu prezradil Paľo Habera. Michal Šeps minulý rok oslávil tridsiatku a vedie trochu iný život, o akom sníval ako superstarista.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=349715269844525&set=pb.100044181651673.-2207520000&type=3

Adoptovaný syn

Michal Šeps pochádza z českého Trutnova, kde sa narodil 4. decembra 1994. „Som adoptovaný, vychovávali ma nevlastní rodičia, ale sú mi ako vlastní. Mám sestru, ktorá je tiež adoptovaná,“ prezradil v rozhovore pre vidaduTV Michal, ktorého si adoptovali silno kresťansky založení rodičia. Aj on chodil do kostola a viera ho v mnohom ovplyvnila. „To mi dalo veľmi veľa. Na to rád spomínam,“ vravel. Práve vďaka adoptívnej mamine sa od detstva venoval aj hudbe.

Ako šesťročný začínal s husľami, pri ktorých sa naučil počúvať hudbu. Od huslí sa následne dostal ku klavíru, gitare, basgitare aj bicím. Okrem toho sa naučil ústami dokonale napodobniť zvuky trúbky, saxofónu aj klarinetu. Ako to však robí, vraj sám netuší. „Toľkokrát som na to chcel prísť, ale neviem. Jednoducho to mám v sebe,“ spomínal pre Novinky Michal Šeps, ktorému v krvi prúdi hlavne cit pre reggae, hudobný žáner, ktorý objavil ako deväťročný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=197808923570578&set=basw.AbrEWouGqxlhJIou09TkwMbEKH5u5aJCChwRWi1b3P6gqb0Ig_CsEXoNr0D7h3Z4CUg4L7nZ_eqF3UeIltY0mo3nMRLwhV7blvyuCx77zYog9Zfwohqt-SoqGoGaoyW776ak6c5LcDJDfiPizpVKUevV8mV8UoRNsh8iw2JbbhpZ_w&opaqueCursor=AbpIo4H_SXLgnV-gv7bmbEjWtRsRUh_p84PXoyByJm9jeO8p1mg0kvii7YWPOHEdc71-9SnZf2IKojWK8X_OzGori7UVy8rp_q8QDhtT-FH92NwPsZGiu1f-y38SCm5HfC4iRYvzRgWMURnv6SJ-P2zEfzcAG2dzc9W8ZP4itP_OAIcscqZpAcZOvb5-SYWSFHg7xUn-vCBmiX-06qTXBQ1zFgPpBJLEGwhw-OfELCSt0PbpWkwmnWD9pC64HMoLNhospN4wWFz3RAvqY-OrD4PphBp96fsNy-WhNI8ApdYCybqfWZrkOPy1_1kx69UhkOfVoh7HwoWHhoVFbYG3qvKJFOHR4r-KCAP61MTArXc8MxXa6_ONBWBB6hp2AwGL-29KOLhfutYFV-EnDmXykHyoaGN6A5r21P2ffEIu8P8cN-sRwZojnuFrSsWzrIfp9e7FJAS6wFX6MexqWpe3tVNDf_84KCy3TFWR-3XlyBKWltMU6-uwKPseG6uPlzawajo5WraTlsKoqGDMQrfNE3uY2Q6w6ryB86tj98vaNEB_vGmTy67FR6GPc6BP4-xozEv8SnJSUXtdqQmq481SI2uCO-H72I_fkser9kCNGhuuWZJpIp9pWdxrAUw0CZkgwz4Z3zqxlUIBT6_UqeFhHk3FFXICW_tuXllY_UopPDe6cex_U7L0a-ORkf58IPMU6yI

Bol presvedčený, že vyletí

„Naši kúpili satelit, naladil som si na ňom asi americkú stanicu a na nej program Cops, Policajti. A k tomu bola zvučka, a keďže je to aj hymna newyorskej polície, song Bad Boys jamajskej reggae kapely Inner Circle, tak ju tam púšťali. Pre mňa to bolo úplne úžasné, tú pesničku som musel počuť každý večer, stále,“ objasnil pre český Deník. Michal od detstva pokukoval po SuperStar a nakoniec sa mu podarilo v speváckej šou zahviezdiť ako 16-ročnému.

Na kasting ho pritom bez jeho vedomia prihlásili kamaráti. „Bol som presvedčený, že v SuperStar vyletím hneď na kastingu. Myslel som si, že sa s reggae nechytím,“ priznal Michal, ktorého najviac skritizoval Rytmus, ktorý bol v tom ročníku členom poroty. „Jedným slovom – hrozné,“ vravel vtedy Vrbovský a Michalovi do konca súťaže nedal dýchať.