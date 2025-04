Čo sú slávne ženy ochotné urobiť pre vysnívaný vzhľad? Za kľúčové považujú veci, ktoré sú zadarmo

Niektorej stačí fľaša s vodou, iná si aj v lietadle potrpí na svoju skrášľovaciu procedúru. Tieto štyri slávne dámy sú majsterkami v ponímaní života, že pre krásu sa musí aj trpieť. Čo všetko sú ochotné dodržiavať, len aby vyzerali tak, ako si vysnívali? Každá z nich má totiž svoje vlastné triky a vychytávky pre zdravie, krásu a vitalitu.

4. Victoria Beckham

Manželka bývalého futbalistu Davida Beckhama a módna návrhárka Victoria sa o seba pravidelne a dôkladne stará. Je o nej tiež známe, že vzhľad pre ňu znamená veľa a patrí medzi jej najväčšie priority. Nezjedla by napríklad hamburger ani žiadne iné nezdravé jedlo. Preto si ani počas cesty lietadlom neodpustí jednu zo svojich skrášľovacích procedúr. „Klimatizácia v lietadle mi nerobí dobre, vždy sa cítim vysušená ako slivka. Takže keď lietam, kompletne sa odlíčim a potom mám po celý let na tvári masku, ktorá moju pleť hydratuje,“ cituje Victoriu pre magazín Conde Nast Traveler portál iDnes.cz.

3. Julie Andrews

Osemdesiatdeväťročná herečka má jednoduché pravidlo, ktoré dodržiava. „Už od mladosti mám po ruke fľašu s vodou. V mojej kabelke je vždy čistá voda. Hydratujem predovšetkým telo zvnútra a to ma potom odmeňuje aj na povrchu. Tak veľmi jednoduché to je. Ľudia si stále myslia, že za všetkým stojí nejaký tajný recept a zázrak, ale je to tak jednoduché,“ cituje Juliu Andrews portál iDnes.cz.

