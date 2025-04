S Milanom Ondríkom boli ako divá zver. Martin Nahálka si po trpkom rozchode myslel, že ho stretol zlý osud

Byť šťastným je asi to najviac v živote a možno je to aj najťažšie dosiahnuť, tvrdí herec.

„Majka, neboj sa, Martin nie je hlúpy. On sa nájde a keď zistí, čo chce robiť, bude dobrý,“ upokojovali sa rodičia Martina Nahálku, keď zo školy začal nosiť trojky a nevedel, čo bude v živote robiť. Z vyučeného kuchára a čašníka je dnes úspešný herec, ktorý vďaka svojej profesii spoznal nielen mamu svojho syna, ale aj kamaráta na život a na smrť - Milana Ondríka. „Hovorili nám manželia, či homosexuálny pár,“ hovoril umelec, ktorý prežil s kolegom bujarú mladosť.

Foto: TASR

Spával s hokejkou

Ako malý chcel byť smetiarom aj kozmonautom a ako syna telocvikára ho bavil aj šport. „Venoval som sa hokeju, lyžovaniu, robil som veľa iných športov, napríklad aj viacboj všestrannosti, v ktorom som skončil šiesty na majstrovstvách Slovenska. S hokejovým mužstvom Liptovského Mikuláša sme dokonca získali titul majstra SR,“ spomínal pre MY Nitra Martin Nahálka, rodák z Liptova, ktorý s hokejkou, rukavicami a prilbou aj spával.

„Taký som bol zaľúbený, že toto je moje, toto chcem celý život robiť. Potom som zistil, že mi to až tak moc nejde,“ smial sa pri spomienkach. Na želanie rodičov sa nakoniec musel chopiť remesla, vyučil sa za kuchára a čašníka, hoci už v treťom ročníku prišiel na to, že to robiť nechce. Ako pubertiaka ho začalo baviť komedianstvo, ktoré sa z neho pomaly dralo von. „Začal som robiť somariny a potom som zistil, že sa tým dá aj živiť,“ prezradil Martin Nahálka. Na hereckú kariéru ho zmotala budúca kolegyňa Lucia Siposová.

Foto: TASR

S Ondríkom im hovorili manželia

„Šaškovanie na javisku som si vyskúšal v ochotníckom divadelnom súbore Bodea v rodnom Liptovskom Mikuláši. Naštudoval som s nimi dve hry a potom som išiel na prijímacie pohovory na VŠMU. Zobrali ma na prvý raz,“ prezradil herec, ktorý skončil v jednom ročníku s Jurajom Hrčkom, Kristínou Turjanovou aj Milanom Ondríkom. Práve on sa stal Martinovým dobrým priateľom. „Boli sme trošku ako divá zver, veď nás tak aj volali,“ prezrádzal o časoch, keď spolu štyri roky zdieľali internátnu izbu.

„Iskra medzi nami preskočila asi vtedy, keď sme zistili, z akých krajov pochádzame, že si vlastne ľúbime sadnúť na pivo, že sa nám ľúbia dievčatá, že máme podobný vkus na divadlo a tá iskra doteraz je,“ smiali sa v rozhovore pre Top Star herci, o ktorých si mnohí mysleli, že tvoria pár. „Hovorili nám manželia, či homosexuálny pár,“ priznal Martin s dodatkom, že ako študenti na internátoch žili búrlivý život.