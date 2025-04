Kyselina Valocká, smiali sa jej a netušili, že je chorá. Kvetka z Paneláku si pokoj v duši musela vybojovať

V mladosti bývala zakomplexovaná, často počúvala, že má výrazné lícne kosti, šikmé oči, široký nos ako laponská babička a futbalové nohy. „Snívala som, že keď budem veľká, podrobím sa niekoľkým plastickým operáciám a podstúpim celkovú zmenu výzoru,“ prezradila pred rokmi pre Dia.sk Jana Valocká. Postupom času sa však herečka so svojím zjavom zmierila – a nielen s ním. Život si totiž pre ňu pripravil nejednu ťažkú skúšku.

Ľudská krutosť

O sile ľudskej krutosti sa presvedčila už ako malé dievčatko. Keď mala päť rokov, zomrel jej otec a keď sa jej učiteľka v škole pýtala, čo robí mamička a otecko, na rovinu jej odvetila: „Mamička nepracuje a otecko je v krematóriu.“ Potom si už pamätá len to, ako sa jej spolužiaci počas prestávky posmievali: „Tak ti treba s maslom chleba, že ti zomrel otec,“ a pýtali sa jej, čo jedia, keď mama ani ocko nezarábajú.

Ona sa však nedala a originálnou odpoveďou všetkých omráčila. „Hoci som nebola sebavedomá, už ako dieťa som v sebe dokázala nájsť obranný mechanizmus a povedať: ‚My bývame na prízemí a okolo domu máme trávičku. Mama nás vždy pred školou ráno zobudí a vypustí nás na trávičku. Tam sa napasieme a potom ideme do školy.‘,“ zaspomínala si na svoju odpoveď neprajníkom v rozhovore pre Katolícke noviny.

Nenávidela minisukne a tešila sa na vrásky

Dodnes netuší, ako na to tak pohotovo prišla, no po príchode domov sa odvážna Janka zmenila na krehké dievčatko a vopchala sa za perinák, kde trištvrte hodinu plakala. „Na druhý deň však išla do školy opäť päťročná Valocká, ktorá dávala všetkých do pozoru,“ ozrejmila herečka.

Po detstve prišla relatívne náročná puberta, ktorá sa u nej odohrávala najmä v znamení drsnej kritiky voči sebe samej. Hanbila sa za to, že má exotickejšie črty tváre ako ostatní a ako to už v tomto období chodí, starosti jej robila aj nedokonalá pleť. „Dokonca som sa tešila na vrásky, pretože mám na tvári drobné jazvičky a chcela som, aby ich vrásky prekryli,“ podotkla s úsmevom Jana, ktorá sa navyše pre svoje svalnaté nohy hanbila nosiť minisukne.

Na deň, keď to prvýkrát vyskúšala, nikdy nezabudne.