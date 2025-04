Chcel vyzerať dokonale a na plastiky minul tisíce eur. Tento muž až po čase zistil, ako veľmi sa pomýlil

Začalo sa to chirurgickou úpravou nosa, z jedného zákroku je však napokon desať a aj keď Dale neľutuje ani jednu z plastických operácií, ktoré podstúpil, mrzia ho dôvody, pre ktoré sa na to dal. Chcel totiž vyzerať ako instagramový filter, čo mu dnes pripadá absurdné. Na všetky kozmetické zákroky minul ohromné sumy peňazí a precestoval kvôli nim tisíce kilometrov.

Začarovaný kruh

Dale-Saint Cullen z Anglicka dnes už vie, že sa stal závislým od honby za vysnívaným vzhľadom. Predtým, ako sa začal intenzívne zaoberať svojim zovňajškom, vážil viac ako 140 kilogramov a problémy mu nerobila ani ustupujúca línia vlasov. Všetko sa však zmenilo v momente, kedy začal žiť sociálnymi sieťami. Odrazu sa vo svojom tele necítil dobre.

Vycestoval do Poľska aj do Turecka, podstúpil liposukciu, tvarovanie celého tela, rekonštrukciu čeľuste aj transplantáciu vlasov, do brady si dal vložiť implantát a do úst zubné korunky. „Vždy som lekárom ukazoval fotografie ľudí s filtrami na Instagrame. Tak som chcel vyzerať. Bol som vtiahnutý do tohto začarovaného kruhu dokonalosti, “ priznal pre New York Post.

Dôležitý odkaz

To, čo videl na internete, ho začalo ovplyvňovať až do takej miery, že na sebe túžil zmeniť takmer všetko. Na kozmetické zákroky v prepočte minul viac ako 42-tisíc eur a až po čase zistil, ako veľmi sa v mnohých veciach mýlil.