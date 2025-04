Polovicu manželstva bol s inými ženami. Sexuológ Radim Uzel a jeho Helena sa riadili dôležitým heslom

„Celý život ma považujú za Columba, ktorý stále hovorí o žene, ale v skutočnosti žiadnu nemá,“ smial sa Radim Uzel. Známy gynekológ a popularizátor sexuológie a sexuálnej výchovy radil párom z celého Česka i Slovenska, pričom riadiac sa heslom „nič ľudské mi nie je cudzie“ pomohol mnohým. Veľmi dobre vraj poznal najväčší problém partnerov. On sám prežil 54 rokov v manželstve s pani Helenou, niekdajšou speváčkou, ktorá sa kedysi páčila všetkým vojakom. Obaja vedeli, že manželstvo je drina a riadili sa jasným krédom.

Foto: Wikimedia commons - Luděk Kovář

Atentát na otca

Keď sa počas druhej svetovej narodil na severnej Morave, jeho mamička bola už tri mesiace vdovou. „Môj vlastný otec, po ktorom mám krstné meno, zomrel náhle počas troch dní v 35 rokoch po obrne predĺženej miechy, pravdepodobne infekčného pôvodu. Býval docentom analytickej chémie v Prahe na prírodovedeckej fakulte,“ hovoril v relácii 13. komnata Radim Uzel. Stará mama mu až do smrti hovorila, že na otca niekto spáchal atentát. Vraj Nemcom ako veľký obdivovateľ Masaryka nepasoval a tak sa ho zbavili.

Foto: Reprofoto Česká televize - 13. komnata

Napriek neprítomnosti otca prežíval Radim krásne detstvo, no veci sa zmenili, keď sa jeho mama druhýkrát vydala. Jeho vzťah s nevlastným otcom bol veľmi komplikovaný, nikdy v živote nenašli spoločnú reč.

„Až do ôsmich rokov ma mamička vychovávala sama. Potom sa druhýkrát vydala. S tým takzvaným strýko-oteckom sme si nikdy príliš nerozumeli. Akonáhle je v domácnosti jedno dieťa vlastné a jedno cudzie, človek by musel byť anjel, aby vychádzal so všetkými rovnako. Bol to ťažko zamindrákovaný introvert. Rád ma provokoval a závidel mi dokonca aj školské úspechy, čo je, samozrejme, kuriózne,“ spomínal Radim Uzel, ktorý sa rozhodol ísť študovať do Brna, kde sa z neho stal lekár. Krátko po promóciách musel ísť na vojnu a práve tam spoznal svoju budúcu manželku Helenu, ktorá sa páčila všetkým vojakom.

Foto: Reprofoto Česká televize - 13. komnata

Ozajstná krásavica