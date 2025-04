Etnologička Nádaská: Deň bláznov vznikol kvôli tvrdohlavým ľuďom. Nechceli si zvyknúť na jednu vec

Bláznivé žartíky, kto koho nachytá a to nielen medzi kamarátmi a v rodine, ale aj na celospoločenskej úrovni. To je moderná podoba 1. apríla, dňa vtákov a bláznov. Na Slovensku sa tradícia rozmohla v 20. storočí a vychádzala skôr z mestského prostredia.

Tvrdohlavci bláznami

V minulosti to však bolo ináč. Kedysi totiž na tento deň pripadali oslavy Nového roka. Časom sa však prirodzeným spôsobom z 1. apríla stal deň bláznov a to aj vďaka skupine „tvrdohlavcov“. Uviedla to historička a etnologička Katarína Nádaská.

Foto: Profimedia (foto SME / Gabriel Kuchta)

„V stredoveku sa oslavoval sviatok Nového roku v čase od 25. marca do 1. apríla. Po zavedení gregoriánskeho kalendára v roku 1564, keď sa Nový rok presunul na 1. január, sa časť ľudí rozhodla pripomínať si sviatky Nového roka naďalej 1. apríla. Tvrdohlavcov ostatní nazývali bláznami a robili si z nich žarty. To je dôvod, prečo sa dňu 1. apríl hovorí aj deň bláznov – je to spomienka na dávne časy, keď sa časť ľudí nechcela zmieriť s novým kalendárom,“ vysvetlila Nádaská.

Aprílová ryba

Na začiatku Nového roka bolo zvykom vzájomne sa obdarúvať, čo sa síce na 1. apríla v niektorých krajinách udržalo, ale darčeky zmenili svoju podobu a význam - nadobudli skôr zábavný charakter.