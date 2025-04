Bubo, neboj, dobre bude, hovorila mu na konci. Milan Kiš a Olinka dávali prednosť priateľstvu pred vášňou

„Toto je také zlé, že to dokážem aj ja!“ vyhlásil sebavedomo 17-ročný Milan Kiš, keď prvýkrát videl hrať Dedinské divadlo. Otca takmer nepoznal, zomrel, keď mal len osem rokov. Keďže jeho mama musela chodiť do práce, on trávil veľa času so starými rodičmi a v Ružinove medzi saleziánmi, s ktorými hrával futbal a hry s náboženskou tematikou a chodil aj na divadelný krúžok. „Tam ma páni farári klofli, pamätám si, ako mi hovorili, že budem hrať,“ spomínal si v Kulturklube s Evou Pavlíkovou.

Milan Kiš (vpravo) s Jozefom Mistríkom (vľavo) v snímke Balada o siedmich obesených Foto: Archív STV/Elena Bobeková

Keď sa skončila vojna, mladý Milan sa dostal do detskej rozhlasovej družiny a rok pred prahom dospelosti uspel na konkurze do Dedinského divadla v Bratislave. „Bol tam sám Jánošík, takí dvojmetroví chlapci a pozerali na mňa, že ‚Ty čo tu robíš? Čo ty tu chceš?‘ Boli to takí ťažkí frajeri... Tak som im povedal, čo chcem, a ich nakoniec nevzali a vzali mňa,“ podotkol s úsmevom herec, ktorý chvíľku pôsobil i v pobočke Dedinského divadla v Spišskej novej vsi.

Tam sa mu však nepáčilo z jedného vážneho dôvodu: strašne sa tam totiž pilo. „Ja som bol ešte taký nepoškvrnený, mal som pocit, že by som tam zomrel,“ poznamenal Kiš, ktorý sa napokon udomácnil na dlhší čas v Trnave, odkiaľ neskôr prešiel do Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Pesimista, ktorý žil pre humor

Hercovi s typickým zjavom a príznačným znamienkom pri nose najviac k srdcu prirástli komédie. „Možno preto, že ja som dosť veľký pesimista. Moja žena mi hovorí ‚Ako niekto môže byť takýto, chodíš ako Bubukin, si stále smutný…‘ Možno preto mám rád komédie. Strašne mám rád, keď sa národ zabáva,“ povedal s úsmevom Eve Pavlíkovej.

Ako však hovorí, divadlo je o niečom inom ako súkromný život. „Neznášam, keď som v spoločnosti a všetci naokolo si myslia, že keď som vtipný v divadle, tak budem taký aj v súkromí a čakajú, že začnem rozprávať vtipy. Ja nemám záujem hovoriť vtipy a ani ich neviem hovoriť. Radšej sedím niekde ticho v úzadí,“ priznal pre My Turiec Milan a jeho slová by vraj potvrdila aj jeho životná partnerka Olinka, ktorá nudu doma s Milanom poznala veľmi dobre. „My sa už ráno ani nezdravíme, iba si zapískame,“ poznamenal pred rokmi Kiš.

S Olinkou mal podľa vlastných slov vzťah skôr priateľský než romantický. „Priateľstvo je také pokojné, viete? Láska, to je revolúcia, to je bitka, to nie je pokojné šumenie veľkej rieky…,“ skonštatoval herec, ktorý bol však svojho času i ženatý a mal dokonca syna.