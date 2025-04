Toto raz bude môj chlap. Gabika Drobová po rozvode našla štastie pri Karolovi, ktorého si vysnívala

Medzi slovenskými celebritami sa stala jednou z najdôležitejších osobností, dokonca ju nazývajú šedou eminenciou nášho šoubiznisu. Gabika Drobová v kariérnom živote uspela, v tom súkromnom sa však musela otriasť z krachu manželstva. S Jurajom Drobom sa nerozhádali, iba sa im stala banálna, no smutná vec - ich manželstvo vychladlo, zostávali v ňom už len ako kamaráti. Aj po priateľskom rozvode v sebe roky živila sen, že by sa ešte raz rada, z lásky, vydala. Splnil jej ho Karol, ktorému to tiež v manželstve nevyšlo a to ich spojilo. Prečítajte si príbeh ženy, ktorá našla šťastie na prekvapivom mieste, no svojho muža si vopred vysnívala.

Miesto, kde to krásne voňalo

Rodáčka z Bratislavy sa narodila do rodiny stavebného inžiniera a ekonómky. Po skončení gymnázia sa rozhodla ísť študovať sociológiu na Trnavskú univerzitu, ktorú aj úspešne absolvovala. Ďalej sa jej už nevenovala, zatúžila totiž po práci v médiách. Možno aj preto, že už ako dieťa začínala v detskom zbore Slovenského rozhlasu. No ako malá po kariére novinárky ani zďaleka netúžila, chcela byť totiž predavačkou v drogérii.

„Vyrastala som v socialistickom režime a práve drogéria bola miesto, kde to krásne voňalo a hlavne tam predávali mentolové žuvačky Sevak, ktoré som zbožňovala. V mojej detskej hlave som mala predstavu, že ich budem môcť žuvať od rána do večera,“ vysvetlila s úsmevom pre denník Korzár.

Foto: TASR - Mária Ďurčeková

Stála pri jej zrode

Po skončení školy tak jej kroky smerovali do FM rádia, kde sa venovala dramaturgii a neskôr aj pozícii rozhlasovej moderátorky. Keď v roku 1995 vstúpila na slovenský mediálny trh súkromná televízia Markíza, Gabriela zacítila príležitosť, ktorej sa okamžite chopila.

Pre Markízu potom pracovala ako šéfdramaturgička viac než 15 rokov a podpísala sa pod jej viaceré úspešné projekty, než sa rozhodla svoju domovskú televíziu nadobro opustiť a rozbehnúť svoje vlastné aktivity. „Teším sa, že si vyskúšam niečo nové a beriem to ako ďalšiu pracovnú výzvu,“ potvrdila svoj odchod v roku 2010 samotná Drobová pre portál Topky.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Na manželstvo to nestačí

Zatiaľ čo v pracovnej oblasti a v novinárskej kariére jej dopriate bolo, v súkromnom živote sa jej až tak nedarilo. Vzťah s Jurajom Drobom, neskorším bratislavským županom, nebol zlý, ale chýbala v ňom jedna podstatná vec.