Láska z pionierskeho tábora sa ho drží dodnes. Marián Mitaš pred Katkou nemusí hrať, že je romantik

Keď si Marián Mitaš pred časom v novom seriáli Lásky v Istanbule strihol úlohu romantického hrdinu, šlo mu to tak dobre, že nejedného diváka napadla myšlienka, že by už mal hrať stále len zamilovaných mužov. V súkromí pritom zamilovaný stále je a to do svojej manželky Katky, s ktorou to spolu ťahajú už desaťročia.

Vychovávajú spoločne aj dcérky Dorotu a Terezu, ktoré za ním na natáčanie do hlavného mesta Turecka prišli aj osobne. V rozhovore pre portál Najmama.sk známy herec prezradil, aké bolo natáčanie ľúbostných scén s kolegyňou Líviou Bielovič a či si stihol s rodinkou v Istanbule pozrieť aj nejaké pamiatky.

Zistili, že ich to spolu baví

Napriek tomu, že si Marián Mitaš v novom seriáli zahral zamilovaného veľvyslanca, prakticky od mladosti je zapozeraný do svojej manželky Katky. Tú totiž stretol ešte ako chlapec v pionierskom tábore. No iskra preskočila až omnoho rokov neskôr.

„S mojou ženou sa poznáme pomaly dvadsať rokov, máme spoločnú partiu. Katka sa rada bavila, ja tiež. Posledné roky sme sa míňali, až sme sa stretli na festivale Wilsonic. Odrazu sme zistili, že nás to spolu baví viac ako kedykoľvek predtým. Odvtedy sme spolu stále. Keď si vyberám partnera, tak sa rozhodnem pre takého, s ktorým to vydrží navždy,“ prezradil herec pre Plus Jeden Deň.

Romantik, ktorý to nemusí hrať