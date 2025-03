Keď chcel otec biť brata, chránila ho vlastným telom. Lucie Bílá prežila aj časy, keď mala z bytu mučiareň

Koľko toho dokáže za život uniesť jeden človek? Narodila sa s ochorením, mala náročné detstvo a prežila znásilnenie mužom, ktorý z jej bytu spravil mučiareň. Tým všetkým si musela prejsť Lucie Bílá, ktorá sa napriek všetkému nevzdala a našla v sebe obrovské množstvo sily. „Pozriete z okna, prší, ale až zajtra vyjde slniečko, budete mať radosť. Keby svietilo stále, nevážili by sme si ho. A tak to je,“ hovorieva speváčka, ktorá to nikdy nemala jednoduché.

Nepríjemná diagnóza

Lucie Bílá prišla na svet ako Hana Záňáková do česko-slovenskej rodiny neďaleko Kladna a ako dieťa si prešla peklom. Keď sa narodila, lekári nevedeli, či bude niekedy chodiť. V pohybe jej bránila vrodená vada bedrového kĺbu, pre ktorú musela byť dva roky pripútaná k drevenej doske.

„Skoro rok a trištvrte som musela byť priskrutkovaná k doske, takže ma mamička nikdy nemohla nosiť a maznať sa. Môj brat si myslel, že som autíčko, pretože tam boli štyri obrovské skrutky, ktorými mi tie nohy uťahovali,“ spomínala pre Aha! Lucie Bílá. Pri liečbe mala veľké šťastie a pred oslavou druhých narodenín sa mohla prvýkrát hýbať ako ostatné zdravé deti.

„V momente, keď ma pustili, tak som okamžite začala behať a vyčíňať. To bolo pre mňa veľmi zásadné. Síce si to nepamätám, ale asi tam sa to vo mne zrodilo - to, že som nikdy nič nevzdávala. Hlavne nie so sebou,“ prezradila speváčka. A nevzdala to ani so svojou rodinou.

Mlátil jej bračeka

Ako prezradila pre Český rozhlas, narodila sa do rodiny, v ktorej bola mamička milujúcim všeobjímajúcim anjelom a otec bol síce spravodlivým, no veľmi prísnym mužom.

„Otec bol veľmi prísny. Mám stále pred sebou, ako drží bračeka, ako ho niečím mláti a ja nastavujem svoj zadok, aby som to schytala ja. Behali sme dookola, Kája utiekol a ja som nastavovala, pretože som ho chránila. Nerobilo mi to dobre, vidieť bolesť svojho bračeka,“ rozpamätávala sa v relácii Face To Face na detstvo.