VIDEO: Juraj Slafkovský krásne oslávil narodeniny. Svojmu tímu pomohol tým najlepším spôsobom

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský oslávil 21. narodeniny gólom a asistenciou na ľade Floridy Panthers. Dvoma bodmi tak prispel k dôležitej výhre Montrealu Canadiens 4:2, ktorí sa vďaka tomu vrátili na ôsme miesto Východnej konferencie NHL.

Parádna prihrávka

Slafkovský skóroval v 32. minúte, keď hostí poslal do vedenia 2:1. Počas presilovky dostal puk na pravej strane od Nicka Suzukiho, snažil sa ho ešte posunúť na Colea Caufielda, no jeho prihrávku cez bránkovisko si zrazil do siete obranca. Najvyššie draftovaný hráč roku 2022 bol aj pri víťaznom zásahu, keď v 43. minúte posunul puk Laneovi Hutsonovi, ktorý krížnym pasom parádne našiel Suzukiho.

Pre Slafkovského to boli sedemnásty gól a 29. asistencia v 70. zápase prebiehajúcej sezóny (46 bodov). Suzuki strelil gól a pridal dve asistencie a tri gólové prihrávky zaznamenal obranca Hutson. Montreal pretrhol sériu piatich prehier a nad obhajcami trofeje z Floridy vyhral aj tretí vzájomný duel v prebiehajúcej sezóne.