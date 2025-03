Zber medvedieho cesnaku môže skončiť na pohotovosti, varujú odborníci. Dávajte si pozor na tieto chyby

Jar láka milovníkov prírody do lesov na zber voňavého medvedieho cesnaku. No táto zdanlivo neškodná bylinkárska vášeň môže skončiť aj na pohotovosti. Medvedí cesnak môže nielenže uškodiť ľuďom, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi, no mnohí si ho navyše mýlia s jedovatými rastlinami – konvalinkou či jesienkou.

Ako sa teda vyhnúť nepríjemnostiam a rozoznať, čo si naozaj nesiete domov? Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) Univerzitnej nemocnice Bratislava varuje a radí, na čo si dať pozor.

„Medvedí cesnak rastie tak, že každý list má vlastnú stonku a v zemi vlastnú cibuľku. Listy sú pomerne tenké, na dotyk až jemné,“ ozrejmilo NTIC. Konvalinka voňavá má spravidla dva či tri listy vyrastajúce z jednej stonky, ktorá je na báze obalená blanitou pošvou. Jesienke obyčajnej stonky chýbajú úplne. „Absentuje vôňa a listy sú na pohľad tuhšie,“ dodalo NTIC.

V prípade, že sa po požití zdanlivého medvedieho cesnaku objavia ťažkosti ako napínanie na vracanie, vracanie, bolesti brucha, hnačky, bolesť hlavy či nevoľnosť, NTIC odporúča užiť päť až desať rozdrvených tabliet aktívneho uhlia. Je takisto dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

