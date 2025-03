Odložila si z nakrúcania elixír života? Petra „Saxana" Černocká prezradila, čo sa u nej zmenilo s vekom

Prostredníctvom krásnej Saxany sa nezmazateľne zapísala do histórie československej kinematografie. Reč je o Petre Černockej, ktorú si diváci už navždy budú spájať s Dívkou na koštěti. Česká herečka a speváčka oslávila pred časom okrúhle jubileum 75 rokov a v rozhovore pre Nový Čas pre ženy prezradila, ako sa v tomto veku cíti. Jej odpovede sú také pozitívne, že si viacerí s úsmevom kladú otázku, či si z nakrúcania legendárnej čarodejníckej komédie neodložila zopár elixírov života a vitality.

Na natáčanie spomína s láskou

„Saxano, v knihách vázaných v kůži, zapsáno, kouzel je víc než dost.“ Kto by si nepamätal na slová z filmu o čarodejnici Saxane, ktorá ušla zo svojho rozprávkového sveta do sveta ľudí? Dnes si už nik nevie predstaviť, že by túto kultovú rolu stvárnil niekto iný než Petra Černocká.

Rodáčku z Prahy priviedla k spevu macocha Hanka a Petra začala spievanie brať naozaj vážne. Po základnej škole išla na štátne konzervatórium, ktoré ukončila v roku 1970, vyštudovala spev a hru na klavíri. V roku 1971 si potom zahrala úlohu, ktorá ju preslávila - mladú a krásnu čarodejnicu Saxanu vo filme Dívka na koštěti režiséra Václava Vorlíčka.

Na natáčanie si dodnes spomína iba s láskou. „Keď sa v tej dobe nakrúcali filmy, bolo to v pohode, pomaly, s dobrou podporou štátnych financií, nakrúcalo sa poctivo,“ tvrdí speváčka.

Vie si to konečne užívať