Zmiešate, upečiete a máte chutný snack na celý deň. Slané muffiny mladého Šimona sú rýchle a plné bielkovín

Ingrediencie stačí len zmiešať, dať do formy a pochúťka je hotová.

K vareniu ho priviedla náhoda, dnes jeho recepty chvália aj skúsení kuchári a napriek tomu, že má len 17 rokov, tvorí natoľko kvalitný obsah, že jeho príspevky na Instagrame sleduje už takmer stotisíc ľudí. Šimon Kán na videách totiž nezachytáva len postup prípravy tradičných slovenských jedál. Za sporákom sa nebojí experimentovať a pre mnohých je vďaka svojej húževnatosti veľkou inšpiráciou.

Sú jednoduché, chutné a zdravé

Mladý kuchár popri natáčaní videoreceptov stále študuje. Často vstáva skoro ráno, aby všetko postíhal, pretože ho po varení čaká strihanie videí a to všetko musí navyše skĺbiť aj so školou. „Povedzme, že keď niečo trvá tri hodiny, tak som v kuchyni aj osem hodín, lebo to všetko natáčam,“ vysvetlil v relácii Trochu inak s Adelou pracovitý Šimon a dodal, že následná úprava videa mu niekedy zaberie aj 15 hodín.

Varí pre rodičov, občas aj pre brata a svojimi komplexnými a prepracovanými receptami už neraz ohúril aj skúsenejších gurmánov. Nedávno však na sociálnych sieťach prekvapil. Šimon totiž svojim fanúšikom dokázal, že varenie je naozaj pre každého a vo videu opísal jednoduchý postup prípravy chutných slaných muffinov.

„Rýchle, jednoduché a plné bielkovín. Zmiešaš, upečieš a máš super snack na celý deň. Nič komplikované, ale fakt dobré a zvládne to každý,“ napísal Šimon k svojmu receptu na Instagrame.

Muffiny podľa Šimona Kána