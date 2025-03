Ako žiť lepšie a v pokoji? Toto je duchovná múdrosť pre dnešné časy!

Každé zo sto duchovných uzdravení je dnes rovnako aktuálne ako v čase, keď bol pôvodný text napísaný, teda pred viac ako 1 500 rokmi.

Sto zásad uzdravenia podľa Tao.

Autor Gregory Ripley tak odhaľuje tajomstvo taoizmu cez silné myšlienky. Napohľad jednoduchý text, no je to klamlivé – za slovami je oveľa hlbší význam. „Gregory odviedol úžasnú prácu pri poskytovaní výnimočných komentárov ku každému z riadkov textu. Jeho vysvetlenia dodávajú čitateľovi viac informácií, než by sa dalo zvládnuť na jedno posedenie. Túto knihu si treba vychutnať. Je to dielo, ktoré treba prečítať a zvážiť,“ tvrdí Josh Paynter, vysvätený taoistický kňaz 22. generácie a spoluzakladateľ taoistickej školy Parting Clouds.

Konanie v prospech druhých je uzdravujúce.

Túto zásadu uzdravenia by sme mohli považovať za pripomienku, aby sme nemysleli len na iných, ale aj na najvyššie dobro našej spoločnosti, celého ekosystému alebo dokonca celej planéty. Zameranie sa na prospech druhých nám pomáha minimalizovať náš vlastný egoizmus. Keď sa príliš sústredíme na seba, naša egocentrickosť rastie. Naše problémy sa zdajú byť oveľa väčšie alebo závažnejšie, než v skutočnosti sú.

Foto: Ikar

Ripley predstavuje nový preklad starodávneho textu pre súčasný svet a ku každej zo sto zásad uzdravenia poskytuje zasvätený komentár, v ktorom ukazuje, ako nám môže pomôcť pri zvládaní emocionálnych a sociálnych výziev, ktoré všetci prežívame.

Vysvetľuje, ako každý krátky text predstavuje duchovné prikázanie pozitívnym spôsobom, nie ako obmedzenie alebo príkaz, ktorý sa nesmie porušiť, ale ako riešenie problémov, s ktorými sa stretávame v každodennom živote, ako aj na vlastnej duchovnej ceste.

V knihe nájdete kapitoly ako:

Nadmerné bohatstvo

Okamžitý pokoj

Vyvyšovanie sa

Klebety

Šírenie láskavosti

Udržať si odstup

Túžby a obavy

Pre dobro ostatných

Nežiť lenivo a ľahostajne je uzdravujúce

Tak ako pri mnohých iných zásadách uzdravenia, aj teraz musíme mať na pamäti, že ide o odporúčanie, nie o prikázanie. Každý z nás zažil chvíle, keď nás život zrazil na kolená a jednoducho sme nemali silu alebo energiu, aby sme urobili niečo, o čom sme vedeli, že je potrebné. Je dôležité si ujasniť, kedy je skutočne potrebné konať a kedy sa len držíme umelej predstavy, že by sme „mali“ niečo urobiť. Všetci niekedy potrebujeme prestávku, oddýchnuť si a načerpať nové sily. Keď tieto situácie nastanú, môžeme sa pokúsiť nechať veci tak. V týchto chvíľach sa môžeme pokúsiť nepovedať si, že by sme „mali“ robiť to alebo ono.