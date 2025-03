Felix ako jeden z mála vie, ako sa má Michael Schumacher: Môžu ho navštíviť len vyvolení a je to správne

„Stále je tu, len je iný,“ povedala v dokumentárnom filme v roku 2021 Corinna Schumacherová o svojom legendárnom manželovi. Bývalý pilot F1 Michael Schumacher pred vyše 11 rokmi nešťastne spadol na lyžiach, dostal krvácanie do mozgu a odvtedy ho vída len kruh najbližšej rodiny, lekári a opatrovatelia. Fanúšikovia vedia o jeho stave veľmi málo, no teraz prehovoril novinár nemeckej RTL Felix Gorner, ktorý sledoval celú kariéru sedemnásobného majstra sveta a je považovaný za novinára, ktorý má najbližšie k Schumacherovej rodine. Redaktor teraz prehovoril o pretekárovom prísne stráženom zdravotnom stave.

Najúprimnejší je syn

Schumacherova manželka Corinna od momentu úrazu dbá na ochranu súkromia. V tajnosti udržala napríklad aj jeho presun z nemocnice do domácej opatery či sťahovanie rodiny zo Švajčiarska na Malorku. Bežní fanúšikovia vedia po 11 rokoch iba toľko, že Schumacher nie je už taký, ako býval. Podľa dohadov sa nehýbe, je pripútaný na invalidný vozík a komunikovať musí inak ako verbálne. Najlepší obraz o Michaelovom stave upresnila rodina v dokumentárnom filme na Netflixe.

„Chýba mi môj Michael z tých čias. Život je niekedy nespravodlivý. Michael mal v živote často šťastie, ale potom prišla táto tragická nehoda. Vďakabohu sme boli schopní urobiť veľa pomocou moderných možností medicíny, ale nič nie je ako predtým,“ priznal v ňom napríklad Schumacherov brat Ralf. Pretekárova manželka Corinna povedala len toľko, že pre manžela robí všetko, nech sa deje čokoľvek. „Michael nás vždy chránil, teraz chránime my jeho,“ odkázala. Oveľa otvorenejší bol vo filme ich syn Mick .

Prísne strážené informácie

„S otcom by som si dnes rozumel viac, pretože obaja by sme hovorili rečou motošportu. Mali by sme toľko vecí, ktoré by sme mohli rozobrať. Myslím na to veľmi často. Dal by som za to všetko,“ uviedol v dokumente, z ktorého bolo zrejmé, že Michael nedokáže hovoriť. Tieto domnienky teraz potvrdil aj nemecký novinár Felix Gorner.