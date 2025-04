Rodinným receptom pobláznil kamarátov, neskôr celý Londýn. Mäso od Jána zo Šamorína je v Anglicku hitom

Keď Ján zo Šamorína prišiel do Anglicka, nemal veľké plány. Chcel si vyskúšať život v zahraničí a pracoval ako kuchár. V tom čase ani len netušil, že o pár rokov neskôr bude v Londýne viesť vlastné mäsiarstvo, vybavovať stovky objednávok a jeho tradičné klobásy podľa otcovho receptu získajú prestížne ocenenie.

Ako prezradil pre Nový Čas, jeho podnik dnes patrí medzi obľúbené miesta Slovákov a Čechov v Anglicku. Ale nielen ich. Poctivé údeniny podľa rodinného receptu si zamilovali aj miestni a jeho suché klobásy sa predávajú vo veľkom. Najväčší záujem je cez víkendy, keď sa v mäsiarstve míňajú stovky kusov steakových burgerov a marinovaného mäsa na grilovanie.

Stavil na rodinný recept

Na začiatku však bolo všetko inak. Do Londýna prišiel v roku 2013, s priateľkou. Pracoval ako kuchár a postupne sa vypracoval na šéfkuchára. Všetko sa to začalo nevinným gestom – priniesol kamarátom ochutnať domáce klobásy podľa rodinného receptu.

„Môj otec vlastní mäsiarstvo v Šamoríne, kde som sa naučil veľa už v mladosti, keď som tam pracoval. Po príchode do Anglicka som dovážal otcove klobásy kamarátom a známym," spomína pre Nový Čas Ján. Spočiatku to bola len malá láskavosť pre blízkych, no netrvalo dlho a na popud kamaráta Csabu ich začali svojpomocne vyrábať a lavína objednávok ich nakoniec priviedla až k vlastnému biznisu.

Spokojní zákazníci aj ocenenia