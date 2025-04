V tomto veku sme najšťastnejší a najsebavedomejší. Výsledky obrovského výskumu mnohých prekvapili

Ak máte šťastie a narodíte sa do milujúcej a rešpektujúcej rodiny, na vaše detstvo si možno spomínate ako na to najviac bezstarostné obdobie. Môžu ľudia s pribúdajúcim vekom cítiť ešte väčšie šťastie? A v akom konkrétnom veku zažívame to najväčšie šťastie? Túto otázku si položili vedci z Nemecka a Švajčiarska, ktorí vo svojej štúdii zhrnuli dáta od viac ako 460-tisíc ľudí z rôznych krajín a kultúr. Výsledky mnohých prekvapili.

Mladosť nie je až taká šťastná

„Zamerali sme sa na vývoj troch kľúčových zložiek subjektívnej pohody. Konkrétne na spokojnosť so životom, pozitívne emočné stavy a negatívne emočné stavy,“ vysvetľovala hlavná autorka štúdie Susanne Bueckerová v tlačovej správe. Zistenia ukázali, že spokojnosť so životom klesá medzi deviatym a 16. rokom, potom sa zvyšuje až do veku 70 rokov a neskôr sa znižuje až do veku 96 rokov.

Vedci sa domnievajú, že menšia spokojnosť vo veku od deväť do 16 rokov súvisí so zmenami v tele a spoločenskému životu, ktorý môže byť počas puberty chaotický. Spokojnosť od mladej dospelosti zase stúpa a od veku 70 rokov opäť klesá. Vo veľmi neskorej dospelosti sa všetky zložky subjektívneho blaha skôr zhoršovali ako zlepšovali.

Kedy sme najšťastnejší

„Môže to súvisieť so skutočnosťou, že u veľmi starých ľudí klesá fyzická výkonnosť, zhoršuje sa zdravie a znižujú sa počet sociálnych kontaktov, mnohí v tom čase prichádzajú o svojich rovesníkov,“ vysvetľovala Bueckerová, ktorá spolu s kolegami zistila, že ľudia sú najšťastnejší vo veku 70 rokov a má to svoje vysvetlenie.