Vaše dieťa má za pol hlavy nádoru. Rodičia Martinky si mysleli, že najhoršie majú za sebou, no boj pokračuje

Martinka má 11 rokov a už štyri roky bojuje s rakovinou. Lekári jej diagnostikovali nádor na mozgu. Má za sebou štyri náročné operácie, no nádory tlačia na očká, čím ich má poškodené. Martinka potrebuje terapie, ktoré sú finančne náročné, aby zostali jej očká aspoň v takej vitalite ako sú teraz. Jej mama preto založila výzvu na darcovskom portáli LudiaLudom.sk

Vytúžené dieťatko

Štyri roky zápasu s onkologickým ochorením, štyri operácie. Taký je život len 11-ročného dievčaťa, ktorému zmenil život nádor na mozgu. Martinka je napriek tomu dievčatko plné chuti žiť, usmievať sa a užívať si život ako jej spolužiaci a rovesníci.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

„Je to veľmi emočné a ťažké, máme jediné dieťa,“ hovorí mama malej hrdinky. „Martinka je vytúžené dieťatko, ktoré bolo sedem rokov zdravé, šťastné a my rodičia sme sa veľmi z nej tešili. Prišiel zlomový deň, kedy nám oznámili - vaše dieťa má za pol hlavy nádoru. Okamžite sme skončili na detskej onkológii, kde sa mi zvieralo hrdlo a nevládala som plakať a ani sa s nikým rozprávať. Lekár nám oznámil, že sme prišli "dvanásť päť"."

Po prvej ťažkej operácii si rodičia mysleli, že to majú za sebou. Avšak priebežné kontroly ukázali, že nie a dnes majú za sebou štvrtú operáciu. „Postupne som sa ako mama naučila o chorobe svojej dcérky rozprávať a naučila som to aj ju a to je to, čo nám pomáha prežívať ťažké chvíle v nemocniciach. Martinka je statočná a je vzorom pre nás dospelákov, že sa netreba vzdávať a spoločne bojujeme s najzákernejšou chorobou. Už sa nepýtame prečo, prečo práve my, už bojujeme a za cieľ máme víťazný koniec - uzdravenie. Martinka chce byť lekárkou - neurochirurgickou a viete prečo? Maminka, keďže si to celé prežívam tak ja budem vedieť operovať takto choré detičky a budem vedieť, čo prežívajú ..."

Nádory jej tlačia na očká

Martinka je veľmi silné dievčatko a zvláda svoju chorobu s gráciou, aj keď nie je to ľahké a často si aj poplače, keďže má veľa obmedzení oproti svojim rovesníkom. Za posledné štyri roky absolvovala štyri náročné operácie mozgu. Nádory tlačia hlavne na očká, čím ich má výrazne oslabené a poškodené.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Vplyvom tlaku nádorov v mozgu jej odumierajú očné nervy na jedno očko vidí už len na 30 percent, periférne videnie na obidve očká už nemá vôbec.

„Celé roky financujeme sami liečbu našej dcérke, finančná pomoc je pre nás nová nádej k liečbe. Už sme začali s liečbou očiek teraz máme prvých 10 sedení, potom kontroly a o pol roka ďalšie terapie, všetko si musíme hradiť sami, nakoľko to poisťovňa na Slovensku neprepláca,“ dodáva mama Martinky.

Rodina preto založila výzvu na darcovskom portáli LudiaLudom.sk