Cesta k zdraviu alebo pasca, ktorá vás núti jesť viac? Odborníci varujú pred trendom potravín bez cukru

Mnohí ľudia si myslia, že výberom diétnych potravín a nápojov bez cukru robia správne rozhodnutie. Chcú schudnúť, vyhnúť sa prázdnym kalóriám a cítiť sa lepšie. Ale čo ak je pravda úplne iná?

Najnovší výskum vedcov z University of Southern California podľa Daily Mail naznačuje, že umelé sladidlá môžu v skutočnosti oklamať náš mozog a spôsobiť pravý opak toho, čo od nich očakávame. A to je problém, ktorý sa dotýka miliónov ľudí po celom svete.

Oklamaný mozog = neustály hlad

Náhrady cukru ako sukralóza aktivujú podľa štúdie, publikovanej v prestížnom časopise Nature Metabolism, v mozgu takzvané hladové spúšťače, ktoré nás nútia jesť viac. Prečo? Keď mozog zacíti sladkú chuť, očakáva energiu v podobe kalórií. No keď tie neprídu, telo zostane zmätené a začne si ich pýtať inak – zvýšenou chuťou do jedla.

Foto: Freepik, @jcomp

Štúdia, do ktorej sa zapojilo 75 dobrovoľníkov, ukázala, že po konzumácii nápojov s umelými sladidlami sa im aktivovali centrá hladu v mozgu. To znamená, že namiesto pocitu zasýtenia prišla chuť na ďalšie jedlo. A to je začarovaný kruh, ktorý môže viesť k nárastu hmotnosti.

Najviac sú ohrození ľudia s nadváhou

Vedci zistili, že tento efekt bol najvýraznejší u ľudí s obezitou. Ich mozog reagoval na sukralózu ešte intenzívnejšie, čo znamená, že práve tí, ktorí sa snažia schudnúť, môžu byť najzraniteľnejší. Namiesto toho, aby im tieto produkty pomohli, im, naopak, zrejme ešte viac škodia.

Foto: Freepik, @jcomp

Ešte prekvapivejšie bolo zistenie, že ženy sú na tento efekt citlivejšie než muži. Ak teda siahnete po diétnych produktoch s nádejou, že vám pomôžu, je dobré vedieť, že môžu mať presne opačný účinok.

Nielen je to len o hlade

Štúdie navyše naznačujú, že umelé sladidlá môžu podporovať ukladanie tukov v tele. Sukralóza totiž môže zvýšiť hladinu proteínu GLUT4, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri ukladaní tuku v bunkách. To znamená, že hoci tieto sladidlá neobsahujú kalórie, môžu spôsobiť priberanie iným spôsobom.

Neznamená to, že treba úplne odmietnuť všetky alternatívy cukru. Dôležité je vedieť, že nie každá „zdravšia voľba“ je skutočne prospešná. Odborníci odporúčajú počúvať svoje telo, vyhýbať sa nadmernému príjmu spracovaných produktov a v prípade sladidiel voliť prírodné alternatívy ako napríklad stéviu či med.