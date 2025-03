Svoju Medulienku stretol v práci. Pavol Hammel je 30 rokov zamilovaný do Boby, ktorá z neho bola v úžase

„Spoznal som ju v práci. Podľa amerického porekadla, že správny Američan sa žení trikrát. Najprv si zoberie spolužiačku zo školy, potom kolegyňu z práce a nakoniec spolužiačku svojej dcéry. Ja som teraz v druhej etape,“ smial sa Pavol Hammel v rozhovore pre SME, keď si po rokoch zaspomínal na prvé stretnutie so svojou manželkou.

Jednej z našich najväčších hudobných legiend to po prvýkrát v láske nevyšlo, no potom sa už Amor trafil presne, keď sa autor hitov Medulienka či Učiteľka tanca zamiloval do prekladateľky Boženy „Boby“ Krausovej. Hudobník sa síce s manželkou príliš často na verejnosti neukazuje, no žijú spokojným životom už 30 rokov a škandálom sa úspešne vyhýbajú.

Foto: TASR - Dano Veselský

Kura videl len v ZOO

Pavol Hammel sa narodil v Bratislave a detstvo trávil so starou mamou pod jednou strechou, po celý čas však žil v meste a nikdy nebol na dedine. „Keď niekto išiel k babke na prázdniny na dedinu, tak som mu mohol akurát tak závidieť. Ja som sa totiž presúval jedine tak v rámci mesta, a tak spomienky, ako behám po nejakom dvore pomedzi sliepky, veru nemám. Kura som prvýkrát videl v zoologickej záhrade,“ prezradil Hammel pre Korzár.

Aj napriek tomu má na detstvo krásne spomienky. Na šibalstvá vraj veľa času nemal, trikrát do týždňa totiž navštevoval hudobnú školu. Spočiatku ho to vôbec nebavilo, hudba si ho získala až neskôr, keď pričuchol ku gitare. „A vďaka tomu, že bol otec huslistom v národnom divadle, ma učil už aj predtým. Takže už na základnej škole som mal kapelku a normálne sme hrávali,“ rozpamätával sa známy spevák, ktorý si na svoju prvú gitaru zarobil sám.

Foto: Reprofoto/YouTube.com, TA3 Portrét

Zadné dvierka

V roku 1963 založil skupinu Prúdy, s ktorou zažíval veľký úspech, napriek láske k hudbe sa však jeho kroky neuberali výlučne muzikantským smerom. „Mal som 18 rokov, keď nám vyšla platňa ‚Zvoňte zvonky´ a mali sme neskutočný úspech. Snažil som sa to nejako priveľmi neprežívať, hoci sa ukázalo, že to bola dobrá muzika, veď dodnes je... Nevšímať si priveľmi tú slávu sa ukázalo ako dobrý ťah. Dôkazom toho je, že som sa nevykašľal na školu a skončil som právo. Nevedel som totiž, či z toho nášho hrania niečo bude,“ vysvetlil Paľo Hammel pre Korzár.

V úspech dúfal, inak by to vraj nerobili, no bol by vraj hlúpy, keby si nenechal zadné vrátka. „A spoliehal sa len na to, že ma uživí brnkanie na gitare,“ vravel. Aj preto v roku 1976 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Dodnes patrí medzi najväčšie hudobné legendy česko-slovenskej popovej scény a na výslní je už viac ako polstoročie.

Foto: Reprofoto/YouTube.com, TA3 Portrét

Skákala cez gumu

Napriek tomu, že sa spevákovi v kariére darilo, na osudovú lásku si musel počkať. Jeho prvé manželstvo, z ktorého má dve dcéry, Veroniku a Lindu, napokon skončilo rozvodom. No osud chcel, aby sa jeho cesty spojili so ženou, ktorú už pozná, hoci o tom ani nevedel.