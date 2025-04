Keď začala rodiť v aute, dcérku si sama vybrala von. Nela Pocisková na jeden Veľkonočný pondelok nezabudne

Na Veľkonočný pondelok pred siedmimi rokmi Nela Pocisková a Filip Tůma nikdy nezabudnú. Herec bol práve so svojím ročným synom na šibačke, keď herečka začala cítiť prvé kontrakcie. Pôrod ale dopadol úplne inak, ako plánovala a dcéra Lianka prišla na svet za extrémne dramatických okolností. „Ja som si porodila také moje vajíčko sama v aute. Prežila som také malé sci-fi,“ hovorila Nela Pocisková o momentoch ako z filmu.

S Filipom si to vedela predstaviť

Materstvo jej vraj zmenilo život a práca viac nebola jej prioritou. „My sme neplánovali ani jedno dieťa, ale to nevadí,“ smiala sa v podcaste Bekimovo horúce kreslo Nela Pocisková, ktorá sa prvýkrát stala mamou, keď nemala ešte ani tridsiatku.

„Ja som tento náš ‚šoubiznis‘ začala robiť veľmi skoro, celé som to nejak preletela a celkom skoro som sa ocitla v štádiu nejakého vyhorenia. To tehotenstvom som si asi privolala. Po svojom boku som mala Filipa, s ktorým som si to vedela nejak predstaviť,“ rozprávala o časoch, keď si hovorila, že keď otehotnie, tak otehotnie. „A ono sa to stalo a deti ma úplne zastavili,“ vravela speváčka, ktorá sa ako 25-ročná stala mamou syna Hektora a o rok na to nosila pod srdcom dcérku Lianu.

Fakt rodím v aute?

Vysnívanú dcéru porodila na Veľkonočný pondelok neplánovane, keď bola práve v aute. „Ja si pamätám len také sekundy, čo sa mi diali v hlave, že ty vole, to fakt ja rodím? Akože v aute? Akože tu a teraz? Ja som videla nejaký FC Štadión Ivanka pri Dunaji, bola som na druhej strane ulice v odstavenom aute,“ rozrozprávala v relácii Televízie Markíza Reflex príbeh, ktorý by nenapísal ani scenárista.