Poviem, ako to medzi nami bolo. Ben Affleck prvýkrát prehovoril o rozvode a ukázal svoju zraniteľnosť

„Nechcel som o tom predtým hovoriť, pretože je to trápne a cítim sa kvôli tomu zraniteľne,“ vysvetlil v najnovšom rozhovore pre magazín GQ Ben Affleck, ktorý sa prvýkrát rozhodol prehovoriť o rozvode s Jennifer Lopez. V úprimnej spovedi priznal, že napriek všetkému, čo sa medzi nimi stalo, k speváčke cíti rešpekt.

Chceli si dať druhú šancu

Affleck a Lopez sa prvýkrát zoznámili v roku 2002, bezhlavo sa do seba zamilovali a veľmi rýchlo sa stali jedným z najslávnejších párov v Hollywoode. Ich prezývka „Bennifer“ bola na titulkách všetkých bulvárnych novín a hoci dvojicu čakal svadba, len pár dní pred ňou ohlásili rozchod. Hlavným dôvodom vraj mala byť intenzívna pozornosť médií, iní zase konšpirovali, že za rozchodom bola hercova závislosť od alkoholu a časté návštevy striptízových klubov.

Mnohých prekvapilo, keď dvojica v júli 2021 potvrdila, že sa dali po rokoch opäť dohromady a priznali, že svojmu milostnému príbehu dali druhú šancu. O niekoľko mesiacov neskôr sa druhýkrát zasnúbili a tentokrát svadbu nezrušili.

Hollywoodsky koniec

„Keď sme pred 20 rokmi zrušili svadbu, bol to najväčším zlom v mojom živote. Naozaj som sa cítila, akoby som chcela zomrieť. Ďalších 18 rokov som bola uviaznutá v akejsi špirále a teraz, o 20 rokov neskôr, to má šťastný koniec. Koniec, ktorý by sa v Hollywoode nikdy nestal,“ napísala na sociálne siete Lopez, ktorá sa však šťastného konca nedočkala.

Presne dva roky po svadbe požiadala o rozvod, ktorý opisovala k tomu, „ako by ju niekto udrel naozaj silno do hlavy obrovskou palicou“. Jennifer Lopez neskôr priznala, že rozvod bol to, čo potrebovala a svoje rozhodnutie neľutuje. Ben Affleck bol v mediálnych výstupoch zdržanlivejší a až teraz v rozhovore pre GQ vysvetlil, čo sa medzi nimi stalo.