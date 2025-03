Povedal to na rovinu a jej sa to zapáčilo. Zubár Lukáš si Ráchel Šoltésovú získal jasným životným postojom

Zhodli sa v jednej dôležitej veci a to bolo pre ňu podstatné. Ráchel Šoltésová povedala pred dvoma rokmi áno svojmu Lukášovi, s ktorým sa zoznámila tak trochu netradične – v zubárskom kresle. Odvtedy tvoria harmonický pár a svoju lásku korunovali aj spoločným synčekom Jakubkom. Známa herečka prezradila teraz v rozhovore pre Pravdu, čím si ju vlastne získal.

Lásku našla pri zubárovi

Herečke sa v posledných rokoch nedarí len v kariére, ale šťastnú ruku mala aj pri výbere svojho životného partnera. Hoci v tom čase netušila, že to bude práve on, komu raz pred oltárom vysloví svoje áno. Päť rokov tvorila totiž pár s hereckým kolegom Lukášom Dózom, no krátko po rozchode už bola v chomúte s iným Lukášom.

V šou Petra Marcina prezradila, že lásku našla pri „obyčajnom mužovi“ z Oravy, ktorý nie je herec. „Našla som si v Bratislave zubára a zrazu je to môj manžel a máme spolu syna. To je dôkaz toho, že to, čo nás čaká, nás neminie a príde to vo chvíli, keď to najmenej čakáme. Našla som v ňom láskavého, tolerantného, spoľahlivého partnera na život, oporu, zodpovedného a milujúceho otca a lásku svojho života,“ porozprávala o svojom manželovi pre Emmu.

Povedal jej to narovinu