Trápi vás, že si veci odkladáte na neskôr? Stačí päť sekúnd a prokrastinácii môžete povedať zbohom

Človek sa niekedy mylne domnieva, že na to, aby sa cítil lepšie a dokázal byť počas dňa produktívnejší, potrebuje urobiť veľké zmeny. V skutočnosti však stačí začať upraviť pár maličkostí. Odborníci podľa portálu CBNC majú na začiatok 5 ľahkých tipov, ktorými urýchlite zmenu vašej každodennosti k lepšiemu.

Foto: Freepik/freepik

5. Zavolajte alebo napíšte priateľovi

Krátka interakcia s blízkym človekom vám môže okamžite zlepšiť náladu a jemu tiež. Nemusí ísť o hodinový telefonát ani dlhé stretnutie, naozaj stačí pár minút bezprostredného kontaktu a výsledok je zaručený – potvrdila ho i odborná štúdia Americkej psychologickej asociácie.

4. Dokončite úlohu, ktorú odkladáte

Každý si pred sebou vláči niečo, čo už chcel mať dávno hotové, no zatiaľ sa to akosi nedarí. Môže ísť aj o také maličkosti, ako sú upratanie skrine alebo vyriešenie nejakej administratívy. Aj keď sa vám to vidí ako drobnosť, uvidíte, koľko mentálnej energie získate, keď takúto úlohu vyriešite.

Navyše, ak dokončíte aj celkom malú úlohu, ktorú permanentne posúvate na neskôr, uvoľní sa vám v tele dopamín, ktorý vám okamžite zlepší náladu a motivuje vás pokračovať v ďalších činnostiach.

3. Dajte niekomu kompliment

Pochvala podľa vedcov zlepšuje náladu nielen osobe, ktorá kompliment dostala, ale aj tomu, kto ju druhému dal. Podľa štúdie z roku 2020 sa totiž ľudia po udelení komplimentu cítia šťastnejší a spokojnejší. Tiež v tejto chvíli premýšľate nad tým, kedy ste naposledy ocenili kolegu za jeho prácu alebo niekomu povedali, že dobre vyzerá?

2. Zbavte sa aplikácie, ktorá vám kradne čas