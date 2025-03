Rozlúskli problém s umývačkou riadu. Ak ju budete plniť podľa rád expertiek, ušetríte čas aj peniaze

Nie je to žiadna veda, keď to však začnete robiť správne, ušetrí vám to množstvo času a nervov. Plnenie umývačky riadu sa často stáva zdrojom partnerských hádok. Niektorým sa to síce môže zdať prehnané, no pri tejto aktivite naozaj záleží na tom, ako taniere, misky a nádoby do košov vložíte. Stačí sa však riadiť jednoduchými tipmi.

6. Myslite na to, kam dostrekne voda

Ak po obede automaticky odkladáte špinavú misku do zadnej časti horného koša len preto, aby ste si uľahčili nakladanie ďalších tanierov do umývačky, robíte chybu. Kľúčové totiž je zamyslieť sa nad tým, kam voda v umývačke dostrekne.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„Rameno sa otáča smerom von, musíte riad uložiť tak, aby naň voda dosiahla. Väčšie kusy je najlepšie umiestniť dozadu alebo po stranách spodného koša, pretože inak by mohli zablokovať priehradku na tablety alebo všetku vodu, ktorá prúdi z ostrekovacieho ramena,“ vysvetlila pre Huffpost senior manažérka vedeckej komunikácie v spoločnosti Procter & Gamble Morgan Eberhard.

5. Každý kus riadu má svoje miesto